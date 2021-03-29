ليس بالأعشاب بل بالتعشيب..على سبيل الإصلاح السياسي

د. ماجد الخواجا

في كل مرة تصل الحكومة فيها إلى الحائط ، تدرك أن أصل الحياة الاجتماعية المنشودة تبدأ بالحياة السياسية، لكنها ما أن تهدأ الضغوط حتى ترتد إلى المساحة المريحة لها في اللعب مع الشعب والمتمثلة بحلول جزئية ترقيعية في مجالات الشؤون اليومية التي لا تمس ولا تعمل على التحول السياسي المطلوب.

إن الحكومات تتعامل في الشأن السياسي كما يتعامل صاحب محل العطارة بعمل خلطة أعشاب سرية لكنها ممزوجة بشيء من السكر أو العسل كي يستطيب طعمها ويتقبلها المريض. كذلك الحكومات تقوم بعمل خلطات سحرية وسرية تدخل في باب الغرائب حيث تتحفنا في كل مرة بمبادرات ومشاريع وخطط تزعم فيها أنها الحل السحري لمشاكل المجتمع ومعضلاته الاقتصادية بشكل خاص.

ولو عدنا لكل المبادرات والمشاريع المتلاحقة والتي لم يتم استكمال أيا منها، كما لم يتم تقييم لأية مبادرة بشكل محايد من أجل المراجعة والمساءلة واتباع أساسيات الحوكمة في العمل العام.

إننا في الأردن نعرف طبيعة الاختلالات التي نعاني منها شعبيا، فالفساد المالي والإداري يجيء في المرتبة الأولى، وهو السبب الرئيس في تشوه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية.

ويأتي في المرتبة الثانية التشريعات المقيدة للحريات وحق التجمع والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بشكل علني، حيث أصبح الأردن في مراتب الدول غير الحرة حسب أحدث تصنيف عالمي نتيجة التضييق على الأفراد بسيف قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي لا يحمل من اسمه شيئا أكثر من أن يكون أداة قمع وقهر مجتمعي يحمي الفاسدين ويقيد الكلمة الحرة عبر استخدام جمل غامضة وفضفاضة قابلة للتأويل والتفسير حد التناقض مثل جملة اغتيال الشخصية ونشر الكراهية وغيرها من كلمات تحتمل الكثير من التأويلات المتعسفة والجاهزة لتكون مقصلة لكل رأي.

وفي المرتبة الثالثة تجيء الحياة البرلمانية المشوهة التي تستند إلى قانون عجيب للانتخاب يدعى قانون الصوت الواحد الذي لا يطبق إلا في الأردن ودول شاذة عن النسق الانتخابي المتعارف عليه. لقد أشارت كثيرا من الدراسات إلى أنه لا توجد رغبة حقيقية في الانتخابات ديمقراطية تعبر عن إرادة الشعب الفعلية منذ انتخابات 1989 وحتى الآن. وما جرى في الدورة الأخيرة يؤكد أنه لا يوجد أية مساحة لفضاء سياسي ديمقراطي يقوم على حياة حزبية قوية.

ولو بحثنا في خلفية السادة النواب ، ربما لن نجد حزبيا عريقا ذو تربية سياسية واحدا منهم.

هنا تحضر ما تدعى وزارة التنمية السياسية التي أسميها صاحبة المول الحزبي، وسؤال مباشر أوجهه لوزير التنمية السياسية الرفيق الحزبي القديم موسى المعايطة: كم هم الحزبيون من الموظفين في وزارة التنمية السياسية ؟

إن هذه الوزارة التي جعلت من الأحزاب مجرد واجهات شخصية للأمناء العامين فيها، وبطها بموظف درجة رابعة أو خامسة يقوم بمحاسبتها ومحاكمتها وتحويلها للقضاء وصولا إلى حل الحزب. لقد شاهدنا التهافت المعيب للأحزاب بالمشاركة الصورية في الانتخابات المعروفة نتائجها مسبقا، حتى أن هناك من تم نجاحه والمباركة له قبل إجراء الانتخابات الفعلية. فكانت المشاركة لأكثر من 98% من الأحزاب باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي تعود إلى الجزرة المعروضة من مول التنمية السياسية بمنح الحزب مبالغ ضمن اشتراطات ومعايير وضعتها الوزارة ودون الرجوع للأحزاب المعنية مباشرة بالأمر.

نعم لقد تمت عملية وأد الحياة السياسية والحزبية على يد الأحزاب السياسية التي رضخت لإملاءات الوزارة من أجل الحصول على التمويل.

تريد الحكومة والنواب والأعيان بدء حوارات في الإصلاح السياسي. وكأن المشكلة في الحوار لا في الإصلاح، أذكر جيدا درجة التكالب على العضوية في اللجان التي تم تشكيلها لغايات الحوار ووضع آليات تنفيذية للإصلاح السياسي، حيث كان كثير من الأعضاء هم جزء من المشكلة التاريخية التي ينادي الشعب بمحاسبتهم أو إبعادهم عن المشهد السياسي.

نريد إصلاح سياسي: إليكم الوصفة ودون حوارات ودون تشكيل لجان ودون اجتماعات تنتهي بدفع مكافآت ودون وضع الواسطات للدخول في هذه اللجنة وذاك الفريق.

– تعديل الدستور بما يتماشى مع حياة سياسية نيابية حزبية حقيقية.

– تعديل التشريعات الناظمة للعمل الحزبي والنيابي والسياسي. وفي المقدمة منها قانون الانتخاب واللامركزية والبلديات وقانون الأحزاب السياسية.

– تعديل التشريعات المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون المطبوعات وقانون الاجتماعات العامة وقانون منع الإرهاب.

– تعديل التشريعات بما يتعلق بالحياة النقابية وتوسيع أفق الحرية النقابية والعضوية وحق تشكيل أي تجمع عمالي أو مهني للنقابات، ورفع وصاية وزارة العمل عن الاتحاد العام للنقابات العمالية.

– إعادة النظر في التشريعات الناظمة لعمل منظمات المجتمع المدني وما تدعى بالشركات غير الربحية التي توالدت لا غاية لها سوى الربحية والتربح والحصول على التمويل بأية طريقة. مع مراعاة أن تكون التعديلات لتقوية المجتمع المدني لكن بما يتماشى مع مصلحة المجتمع النهائية والفعلية.

– إعادة النظر الجذرية في دور الهيئة المستقلة للانتخابات.

– إعادة النظر الجذرية في دور وزارة التنمية السياسية وهيمنتها على العمل الحزبي.

– تحري النأي عن الهاجس الأمني المتغلغل في القوانين والأنظمة والتعليمات، وأيضا هاجس الجباية المبالغ فيها، فالقارئ المحايد يستطيع ملاحظة وجود ثلاثة هواجس عميقة في غالبية التشريعات تتمثل بالهاجس الأمني والهاجس العقابي والهاجس الجبائي.

لن تصلح خلطة الأعشاب الرسمية شيئا من المرض والمعضلة والأزمة السياسية.. نحن بحاجة إلى التعشيب لكل الأعشاب الضارة وتقليب التربة وتسميدها بهدف زراعتها على أمل الحصاد السياسي المنشود.

اما الفساد والفاسدين فهذه قضية احتملت وتحتمل التأجيل بالرغم أنها تجيء في المرتبة الأولى من المطالبات الشعبية للإصلاح.