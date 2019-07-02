ليفانتي يضم “الجوهرة” البرتغالية سانتوس من بورتو

فالنسيا – أعلن نادي ليفانتي الإسباني ، تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي هيرناني سانتوس ، قادما من بورتو ، بعقد يمتد خلال المواسم الثلاثة المقبلة.
وبحسب بيان النادي ، فإن هيرناني يصل للنادي في صفقة انتقال حرة بعد انتهاء عقده مع “التنانين”، الفريق الذي انضم إليه في موسم الانتقالات الشتوية لعام 2015.
Bienvenido a La Resistencia Hernâni #Bemvindo 🐸— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) July 2, 2019
❗https://t.co/x2dzbxjS9v pic.twitter.com/ErbCZIXg4D
وسبق للاعب صاحب الـ (27 عاما) أيضا اللعب في صفوف فيتوريا جيمارايش البرتغالي وأوليمبياكوس اليوناني ، وشارك في 128 مباراة بالدوري البرتغالي و14 مباراة بدوري الابطال الأوروبي.
وتوج هيرناني بلقبي الدوري وكأس السوبر في البرتغال مع بورتو ، والدوري اليوناني مع أوليمبياكوس. (إفي)