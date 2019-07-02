ليفانتي يضم “الجوهرة” البرتغالية سانتوس من بورتو

فالنسيا – أعلن نادي ليفانتي الإسباني ، تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي هيرناني سانتوس ، قادما من بورتو ، بعقد يمتد خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

وبحسب بيان النادي ، فإن هيرناني يصل للنادي في صفقة انتقال حرة بعد انتهاء عقده مع “التنانين”، الفريق الذي انضم إليه في موسم الانتقالات الشتوية لعام 2015.

وسبق للاعب صاحب الـ (27 عاما) أيضا اللعب في صفوف فيتوريا جيمارايش البرتغالي وأوليمبياكوس اليوناني ، وشارك في 128 مباراة بالدوري البرتغالي و14 مباراة بدوري الابطال الأوروبي.

وتوج هيرناني بلقبي الدوري وكأس السوبر في البرتغال مع بورتو ، والدوري اليوناني مع أوليمبياكوس. (إفي)