ليفانتي يهزم مايوركا ويبتعد عن منطقة الخطر

مدريد – خطا ليفانتي خطوة جيدة نحو الابتعاد عن منطقة الخطر، بفوزه الجمعة على ضيفه ريال مايوركا 2-1 في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل روجيه مارتي سالفادور (52) وروبن روكينا (73) هدفي أصحاب الأرض، وداني رودريغيز (65) هدف مايوركا، حيث لعب ليفانتي الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه خوسيه كامبانيا (87) لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 20 نقطة ليقفز إلى المركز العاشر، في حين تجمد رصيد الضيوف عند 14 نقطة في المركز السادس عشر. (أ ف ب)