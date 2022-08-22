ليفاندوفسكي: أهدي أولى أهدافي مع البرسا لروح والدي

مدن – أكد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة شعوره بـ”الفخر الشديد” بعد تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد، والذي أهداه لروح والده كريستوف الذي توفي بينما كان عمره 16 عاما.

وقال ليفاندوفسكي “سعيد للغاية، ليس فقط بهدفاي، بل والفوز أيضا. إنهما أول هدفين لي مع فريقي الجديد وأهديهما دائما لوالدي، أثق في أنه شاهدني من السماء. سعيد جدا بالشوط الثاني على وجه التحديد، لعبنا بشكل رائع واستمتعت كثيرا. لهذا جئت إلى البرسا”، في تصريحات بثتها شبكة (موفيستار).

وأثنى المهاجم البولندي على التفاهم القوي بينه وبين أنسو فاتي الذي أشاد بـ”جودته”، موضحا أنهما سيتطوران بمرور المباريات. وأضاف “أحب أن اتشارك يومي مع الشباب مثل أنسو فاتي. نتفاهم جيدا داخل الملعب. قد تساهم خبرتي في إسداء النصائح يوميا. سنؤدي على نحو أفضل كل أسبوع وأتمنى أن استطيع مساعدتهم”.

كما تطرق اللاعب الدولي البولندي، الذي أكمل بالأمس عامه الـ34، إلى الاحتفال الخاص من مدربه تشافي هرنانديز بهدفيه، قائلا “هنأني بعيد ميلادي أولا وبهدفي بعد المباراة. كانت ليلة رائعة، عيد ميلاد خيالي. فخور للغاية بأول هدفين لي بقميص البرسا”.

من جانبه، أكد عثمان ديمبلي أهمية الانتصار الأول في الدوري، مشيرا إلى أن “الأمر سيان بالنسبة لي لكنني أفضل اللعب في الجبهة اليمنى. إذا كان يتعين علي اللعب في الرواق الأيسر فسأفعل”.

وتابع “ريال سوسييداد فريق صعب دوما في ملعب أنويتا. سعداء للغاية بالفوز، إنها نتيجة جيدة بالنسبة للفريق، ثلاث نقاط وأول انتصار. تحتم خطة 3-4-3 على المهاجمين مساعدة المدافعين كثيرا، إنها طريقة لعب صعبة لكنها تجدي نفعا مع فريق مثل سوسييداد”. – (إفي)