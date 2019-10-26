ليفاندوفسكي القياسي يقود بايرن ميونيخ الى صدارة مؤقتة للدوري الألماني

برلين – أصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول لاعب يسجل في أول تسع مباريات من الدوري الالماني لكرة القدم، وقاد بايرن ميونيخ الى صدارة موقتة بعد فوزه على ضيفه اونيون برلين 2-1 ضمن المرحلة التاسعة السبت، فيما انتهى دربي الـ”رور” بين بوروسيا دورتموند وشالكه بالتعادل السلبي.

وهذه المرة المباراة الثالثة عشرة تواليا يسجل فيها البولندي البالغ 31 عاما لبايرن في جميع المسابقات، وبات في رصيده 13 هدفا في تسع مباريات في البوندسليغا هذا الموسم، و215 هدفا في الدوري في تاريخ مشاركاته.

ورفع النادي البافاري رصيده الى 18 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن فرايبورغ الثاني والفائز على ضيفه لايبزيغ 2-1، بانتظار مبارتي بوروسيا مونشنغلادباخ وفولفسبورغ اللذين يملكان 16 نقطة امام اينتراخت فرانكفورت واوغسبورغ تواليا الاحد.

FT | FC Bayern 2-1 FC Union Berlin#MiaSanMia pic.twitter.com/zNiviCWjP4 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 26, 2019

وافتتح الفرنسي بنجامان بافار المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018 في روسيا، التسجيل بعدما رفع يوشوا كيميتش كرة من الجهة اليمنى داخل المنطقة، شتتها الحارس البولندي رافال غيكيفيتش بقبضة يده وصلت الى بافار خارج المنطقة سددها على الطائر في منتصف المرمى (13).

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لاصحاب الارض حين كان يحاول تمرير الكرة على الجهة اليمنى، ارتطمت بأحد لاعبي الخصم وعادت اليه لينطلق بها مسددا كرة زاحفة من على حدود المنطقة إلى يمين الحارس (53).

وأتيحت الفرصة للضيوف لتقليص الفارق عندما تحصلوا على ركلة جزاء إثر لمس الكرواتي ايفان بيريشيتش المعار من انتر الايطالي الكرة بيده تم تأكيدها بتقنية المساعدة بالفيديو “في آيه ار”، الا ان الحارس مانويل نوير تصدى لتسديدة المهاجم السويدي سيباستيان اندرسون (58).

كما وألغت “في أيه آر” هدفا لليفاندوفسكي في الدقيقة 83، بعد تأكد وجود حالة تسلل على سيرج غنابري الذي مرر العرضية.

Benji rocket. Lewy goal. Three points. Just another day in Munich! 😎 pic.twitter.com/6IxIj3TY8F — 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) October 26, 2019

وقلص اونيون برلين الفارق في الدقيقة 86 من ركلة جزاء بعد عرقلة من بافار على البديل سيباستيان بولتر، ترجمها الأخير بنجاح.

هذا وانتهى دربي “الرور” بين بوروسيا دورتموند وشالكه بالتعادل السلبي ليفشل أي من الناديين في الخروج بالنقاط الثلاث.



وتجمد رصيد دورتموند عند 16 نقطة في المركز الثالث وشالكه عند 15 نقطة في المركز السابع.

فيما نجح فرايبوزغ بالتفوق على ضيفه لايبزيغ ثالث الموسم الماضي بنتيجة 2-1، محققا فوزه الخامس هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمتين.



وسجل كل من نيكولاس هوفلر (45+1) ونيلز بيترسن (90) هدفي أصحاب الأرض، فيما سجل لوكاس كلوسترمان هدف الضيوف في الوقت بدل عن ضائع (90+2).

وتجمد رصيد لايبزيغ عند 15 نقطة في المركز السادس بعد أربعة انتصارات، ثلاثة تعادلات وهزيمتين.

وفي مبارتين اخريين، تفوق هوفنهايم على مضيفه هرتا برلين بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، فيما أسقط بادربورن ضيفه فورتونا دوسلدورف 2-صفر محققا فوزه الاول هذا الموسم.

الا ان هذا الفوز لم يجنبه البقاء في ذيل الترتيب بأربع نقاط ودوسلدورف في المركز 14 بسبع نقاط، فيما رفع هوفنهايم رصيده الى 14 نقطة في المركز العاشر فيما تجمد رصيد هرتا برلين عند 11 نقطة في المركز 11.

ويلعب لاحقا اليوم باير ليفركوزن مع ضيفه فيردر بريمن. – (أ ف ب)