ليفاندوفسكي القياسي يقود بايرن ميونيخ الى صدارة مؤقتة للدوري الألماني

برلين – أصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول لاعب يسجل في أول تسع مباريات من الدوري الالماني لكرة القدم، وقاد بايرن ميونيخ الى صدارة موقتة بعد فوزه على ضيفه اونيون برلين 2-1 ضمن المرحلة التاسعة السبت، فيما انتهى دربي الـ”رور” بين بوروسيا دورتموند وشالكه بالتعادل السلبي.

وهذه المرة المباراة الثالثة عشرة تواليا يسجل فيها البولندي البالغ 31 عاما لبايرن في جميع المسابقات، وبات في رصيده 13 هدفا في تسع مباريات في البوندسليغا هذا الموسم، و215 هدفا في الدوري في تاريخ مشاركاته.

ورفع النادي البافاري رصيده الى 18 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن فرايبورغ الثاني والفائز على ضيفه لايبزيغ 2-1، بانتظار مبارتي بوروسيا مونشنغلادباخ وفولفسبورغ اللذين يملكان 16 نقطة امام اينتراخت فرانكفورت واوغسبورغ تواليا الاحد.

وافتتح الفرنسي بنجامان بافار المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018 في روسيا، التسجيل بعدما رفع يوشوا كيميتش كرة من الجهة اليمنى داخل المنطقة، شتتها الحارس البولندي رافال غيكيفيتش بقبضة يده وصلت الى بافار خارج المنطقة سددها على الطائر في منتصف المرمى (13).

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لاصحاب الارض حين كان يحاول تمرير الكرة على الجهة اليمنى، ارتطمت بأحد لاعبي الخصم وعادت اليه لينطلق بها مسددا كرة زاحفة من على حدود المنطقة إلى يمين الحارس (53).

وأتيحت الفرصة للضيوف لتقليص الفارق عندما تحصلوا على ركلة جزاء إثر لمس الكرواتي ايفان بيريشيتش المعار من انتر الايطالي الكرة بيده تم تأكيدها بتقنية المساعدة بالفيديو “في آيه ار”، الا ان الحارس مانويل نوير تصدى لتسديدة المهاجم السويدي سيباستيان اندرسون (58).

كما وألغت “في أيه آر” هدفا لليفاندوفسكي في الدقيقة 83، بعد تأكد وجود حالة تسلل على سيرج غنابري الذي مرر العرضية.

Benji rocket. Lewy goal. Three points. Just another day in Munich! 😎 pic.twitter.com/6IxIj3TY8F

— 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) October 26, 2019