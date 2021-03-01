ليفاندوفسكي يحلق بعيدا بصدارة هدافي أوروبا

مدريد – انفرد البولندي روبرت ليفاندوفسكي بصدارة هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعد ثنائيته في شباك كولن، ليتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغاليين كريستيانو رونالدو وآندريه سيلفا.

وسجل ليفاندوفسكي، الذي حصل على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الموسم الماضي وأهم أسلحة بايرن ميونخ الهجومية، 28 هدفا حتى الآن لصالح كتيبة هانزي فليك في البوندسليجا.

ويتفوق ليفا بتسعة أهداف عن كل من ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، بعدما قاد النجمان العالميان فريقيهما للفوز على إشبيلية وفيرونا على الترتيب.

ومن الصعب بالنسبة لأي مهاجم آخر معادلة الرقم لا سيما وأن شهية المهاجم البولندي المخضرم تبدو مفتوحة مع تبقي 11 جولة من الدوري الألماني.

ويتوقع أن يتجاوز ليفا الأرقام التي تحققت في المواسم الماضية سواء شيرو إيموبيلي صاحب الـ36 هدفا أو ليو ميسي ذي الـ36 و37 هدفا، ولويس سواريز (40 هدفا).

وحتى خارج البطولات الأوروبية الكبرى لا يوجد منافس لماكينة الأهداف البولندية. لذا فإن مسألة حصوله على جائزة الحذاء الذهبي تبدو غير قابلة للتشكيك بها. ورغم أن أقرب منافسيه، كاسبر يونكر لاعب بودو جليمت النرويجي، يمتلك في جعبته 27 هدفا إلا أنها تحتسب بـ40.5 نقطة مقابل 56 لليفاندوفسكي. – (إفي)