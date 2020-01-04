آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

ليفاندوفسكي يغيب عن معسكر بايرن ميونيخ الشتوي في قطر

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

برلين – يغيب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن معسكر فريقه بايرن ميونيخ الشتوي في قطر، لعدم تعافيه بعد من جراحة الفتاق التي خضع لها مؤخرا، وفقا لما كشفته الجمعة صحيفة (بيلد) المحلية.

وخضع ليفا إلى جراحة الفتاق، التي كان مخططا لها منذ أشهر، عقب نهاية مباراة فولفسبورج قبل بداية فترة التوقف الشتوي، وتمت العملية بنجاح وأصبح هداف عام 2019 جاهزا للعب قبل أعياد الميلاد.

وكان مخططا أن يشارك المهاجم البولندي في معسكر الفريق البافاري بقطر بين 4 و10 كانون ثان (يناير)، لكنه ووفقا للصحيفة، سيمكث في بايرن وسيتدرب منفردا، ووفقا للمصدر، فإن ليفاندوفسكي سيكون جاهزا لخوض أول مباراة لبايرن عقب فترة التوقف الشتوي أمام هرتا برلين يوم 19 من الشهر الجاري. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

وفد من ميلان يتواجد في برشلونة لحسم صفقة توديبو

منذ 42 دقيقة

تفوق فرنسي وياباني وأرجنتيني بكأس رابطة المحترفين لكرة المضرب

منذ 49 دقيقة

مانشستر سيتي يتجه لتجديد عقد فرناندينيو لموسم اضافي

منذ ساعة واحدة

زيدان يؤكد غياب هازارد عن كأس السوبر الإسباني

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock