ليفاندوفسكي يغيب عن معسكر بايرن ميونيخ الشتوي في قطر

برلين – يغيب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن معسكر فريقه بايرن ميونيخ الشتوي في قطر، لعدم تعافيه بعد من جراحة الفتاق التي خضع لها مؤخرا، وفقا لما كشفته الجمعة صحيفة (بيلد) المحلية.

وخضع ليفا إلى جراحة الفتاق، التي كان مخططا لها منذ أشهر، عقب نهاية مباراة فولفسبورج قبل بداية فترة التوقف الشتوي، وتمت العملية بنجاح وأصبح هداف عام 2019 جاهزا للعب قبل أعياد الميلاد.

DEPORTES | Robert Lewandowski no será parte de la concentración invernal del Bayern de Múnich en Qatar.https://t.co/Rd120JdrmA — Radio HRN (@radiohrn) January 3, 2020

وكان مخططا أن يشارك المهاجم البولندي في معسكر الفريق البافاري بقطر بين 4 و10 كانون ثان (يناير)، لكنه ووفقا للصحيفة، سيمكث في بايرن وسيتدرب منفردا، ووفقا للمصدر، فإن ليفاندوفسكي سيكون جاهزا لخوض أول مباراة لبايرن عقب فترة التوقف الشتوي أمام هرتا برلين يوم 19 من الشهر الجاري. (إفي)