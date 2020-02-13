ليفربول مع متذيل الترتيب.. ريال مدريد يأمل بهدية خيتافي

دورتموند يسعى لاستعادة التوازن.. وسان جرمان يترقب قمة مرسيليا وليل

مدن- تفرّق خمس وخمسون نقطة بين ليفربول المتصدر ومضيفه نوريتش سيتي متذيل الترتيب، قبل مواجهتهما غدا في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

يحلق ليفربول في الصدارة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه، فيما يبدو نوريتش قريبا من الهبوط والعودة الى المستوى الثاني بعد فوزه أربع مرات فقط في 25 مباراة.

لذا قد يلجأ مدرب “الحمر” الالماني يورغن كلوب الى إراحة بعض نجومه، قبل المواجهة المرتقبة الثلاثاء على أرض أتلتيكو مدريد الاسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا الذي يحمل لقبه.

وكان ليفربول استهل موسمه بفوز كبير على نوريتش 4-1، ليحلق بعدها رفاق المصري محمد صلاح مع 24 فوزا في 25 مباراة، ويقتربون من احراز لقبهم الأول في الدوري منذ ثلاثة عقود.

أراح كلوب تشكيلته بالكامل في مسابقة الكأس الأسبوع الماضي، ليفوز بتشكيلة يافعة قياسية على شروسبيري من المستوى الثالث 1-0 في مباراة معادة من الدور الرابع.

ويحوم الشك حول مشاركة مهاجم الفريق السنغالي ساديو مانيه، أفضل لاعب افريقي، لتعافيه للتو من اصابة عضلية، فيما عاد لاعب الوسط جيمس ميلنر الى التمارين ويغيب السويسري جيردان شاكيري.

وهناك مخاوف بامكانية تأجيل مباريات أخرى نهاية هذا الاسبوع بسبب العواصف، والتي دفعت ثمنها مباراة مانشستر سيتي ووست هام الاحد الماضي اذ تأجلت الى الأربعاء المقبل.

وبعد مواجهة ولفرهامبتون مع ضيفه ليستر سيتي ثالث الترتيب، يتوقع أن تصل رياح قوية غدا لتهدد حضور الجماهير في مباراتي ليفربول مع نوريتش، وساوثمبتون مع بيرنلي.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية الى هدوء العاصفة بعد غد، ما يعني إمكانية إجراء مباراتي استون فيلا مع توتنهام السادس، وأرسنال العاشر مع نيوكاسل يونايتد.

وتم توزيع مباريات المرحلة على اسبوعين كي تتناسب مع العطلة الشتوية في البريمير ليغ، لتختتم المرحلة بمواجهة نارية بين تشلسي الرابع ومانشستر يونايتد الثامن.

وفي ظل ابتعاد ليفربول في الصدارة، يبدو الصراع ناريا على المراكز المؤهلة الى البطولات الاوروبية. وفيما تبدو حظوظ مانشستر سيتي (51 نقطة) حامل اللقب في الموسمين الاخيرين وليستر سيتي (49) جيدة لانتزاع المركزين الثاني والثالث، تشتعل المنافسة على المركز الرابع.

ويبتعد تشلسي الرابع 6 نقاط فقط عن ولفرهامبتون التاسع، وستكون مواجهته منتظرة مع مانشستر يونايتد الاثنين على ملعب “ستامفورد بريدج”.

ويأمل لاعبو المدرب فرانك لامبارد في الثأر من الخسارة الافتتاحية القاسية على ارض يونايتد برباعية نظيفة، علما بأنهم خسروا مرة ثانية امام “الشياطين الحمر” على أرضهم 1-2 في دور الـ16 من كأس الرابطة.

لكن بعد مواجهة آب (اغسطس) في الدوري، تبدلت أحوال الفريقين فتراجع يونايتد الى المركز الثامن وهو لم يحقق اي فوز في آخر ثلاث مباريات، فيما حقق تشلسي عودة قوية قبل أن يتراجع في الآونة الأخيرة ويبتعد أيضا عن الفوز في آخر ثلاث مراحل.

وكشف مدرب يونايتد النروجي اولي غونار سولسكاير أن مهاجم الفريق الجديد النيجيري اوديون ايغالو جاهز للمشاركة ضد تشلسي، بعد انضمامه معارا من شنغهاي غرينلاند شنهوا الصيني حتى نهاية الموسم.

البوندسليغة

يسعى بوروسيا دورتموند إلى العودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف أينتراخت فرانكفورت اليوم، في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، وعينه على القمة المرتقبة أمام باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء المقبل في المسابقة القارية العريقة.

ويمني بوروسيا دورتموند النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور للتغلب على ضيفه فرانكفورت ورفع معنويات لاعبيه بعد خسارتين متتاليتين أمام مضيفيه فيردر بريمن 2-3 كلفته الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس المحلية، وباير ليفركوزن 3-4 في الدوري حرمته من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن غريمه التقليدي بايرن ميونيخ المتصدر.

ويملك بوروسيا دورتموند 39 نقطة بفارق الأهداف أمام بوروسيا مونشنغلادباخ مقابل 43 نقطة لبايرين ميونيخ و42 نقطة للايبزيغ.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لبوروسيا دورتموند كون البوندسليغة هي المسابقة المحلية المتبقية أمامه لإنقاذ موسمه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقة الكأس، رغم أنها جاءت في توقيت حرج بالنسبة له بالنظر إلى خسارتيه الأخيرتين واستضافته باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويملك بوروسيا دورتموند خطا هجوميا ناريا هو الأفضل في الدوري برصيد 59 هدفا بينها 18 في مبارياته الأربع الأخيرة في البوندسليغة منها سبعة لمهاجمه الواعد الوافد حديثا من سالزبورغ النمساوي إرلينغ هالاند (19 عاما)، لكنه يعاني الأمرين دفاعيا حيث استقبلت شباكه ثمانية أهداف في المباريات ذاتها.

وستكون مواجهة فرانكفورت اختبارا جديا لدورتموند كون ضيفه لم يخسر مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري وحقق انتصارين لافتين الأسبوع الماضي بتجريده لايبزيغ من لقبه بطلا لمسابقة الكأس المحلية (3-1) وفوزه الكبير على ضيفه أوغسبورغ 5-0 في المرحلة الماضية، فضلا عن أنه أرغم دورتموند على التعادل 2-2 ذهابا بعدما تقدم الاخير مرتين.

وتنتظر بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة رحلة صعبة بعد غد إلى كولن الثالث عشر والذي حقق خمسة انتصارات في مبارياته الست الأخيرة.

ويدرك بايرن ميونيخ جيدا أهمية النقاط الثلاث في ظل المنافسة القوية التي يواجهها من مطارده المباشر لايبزيغ ودورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ، وبالتالي سيطمح إلى العودة لسكة الانتصارات لضمان بقائه على القمة.

وأهدر بايرن ميونيخ نقطتين في المرحلة الماضية عندما أرغمه لايبزيغ على التعادل وحرمه من الفوز السابع تواليا.

ويحوم الشك حول مشاركة جوشوا كيميش والمدافع الكندي ألفونسو ديفيس بسبب مرض الأول ومعاناة الثاني من إصابة في الكاحل، بيد أن فليك يملك العديد من البدائل في مقدتها الدولي الفرنسي العائد الى الملاعب بعد تعافيه من الاصابة لوكاس هرنانديز ومواطنه كينغسلي كومان.

ويملك لايبزيغ فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتا عندما يستضيف فيردر بريمن السابع عشر قبل الأخير غدا.

ويخوض لايبزيغ المباراة وعينه على الرحلة الصعبة إلى لندن لمواجهة توتنهام الإنجليزي الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري الأبطال.

ووقف لايبزيغ ندا قويا أمام بايرن ميونيح في المرحلة الماضية وكان بامكانه الخروج بالنقاط الثلاث من ملعب أليانز أرينا.

وبدوره، يبدو بوروسيا مونشنغلادباخ مرشحا فوق العادة لتشديد الخناق على النادي البافاري عندما يحل ضيفا على فورتونا دوسلدورف السادس عشر.

ويلتقي غدا أيضا، بادربورن مع هرتا برلين، وهوفنهايم مع فولفسبورغ، واوغسبورغ مع فرايبورغ، وأونيون برلين مع باير ليفركوزن، ويلعب بعد غد أيضا ماينتس مع شالكه.

الليغا

يأمل ريال مدريد بهدية من خيتافي للابتعاد في صدارة الترتيب الإسباني لكرة القدم، عندما يحل هذا الأخير ضيفا على برشلونة غدا ضمن المرحلة الرابعة والعشرين ويختتمها الملكي بعد غد باستضافة سلتا فيغو المتواضع.

ويمني الميرنغي النفس بتحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه وسقوط جديد لخصمه الأزلي لتوسيع الفارق بينهما قبيل استضافته للكلاسيكو في الأول من شهر آذار (مارس) المقبل، تلافيا لأي مفاجآت غير سعيدة قد تصادفه.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد ويتقدم على خيتافي الثالث بسبع نقاط، وهو لم يصل بعد للتوازن الكامل مع مدربه الجديد كيكي سيتيين، لعدم ظهوره بالصورة التي عوّد جماهيره عليها، لاسيما في المباريات الأخيرة، حيث ودّع الكأس من الدور ربع النهائي امام أتلتيك بلباو وفاز بصعوبة على ليفانتي 2-1 وريال بيتيس 3-2.

ويخوض البلاوغرانا المباراة وسط تقارير إعلامية حول امكانية أن يكون هذا الموسم هو الأخير لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوفه، وان امكانية انتقاله لفريق آخر باتت محتملة، لاسيما أن النادي لم يخرج بأي تصريح حول بداية أي مشاورات مع اللاعب أو مدير أعماله لتجديد عقده الذي ينتهي في حزيران (يونيو) 2021.

ورغم أن زيارة ملعب “كامب نو” لن تكون نزهة لخيتافي، إلا أنه أيضا لن يكون سهلا على صاحب الأرض.

وفاز خيتافي في آخر اربع مباريات في الدوري ولم تهتز شباكه إلا في المباراة التي خسرها امام ريال مدريد بالذات 0-3 مطلع العام الجديد، علما أن برشلونة فاز 2-0 في مباراة الذهاب التي استقبلها ملعب كوليزيوم ألفونسو بيريز.

ويتوجب على برشلونة خوض المباراة بدون مهاجمه الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر بسبب إصابته بقطع في وتر فخذه الايمن، ما يقلص خيارات سيتيين في خط المقدمة في ظل غياب هدافه الأوروغوياني لويس سواريز المصاب أيضا في ركبته والذي سيغيب حتى منتصف أيار (مايو) المقبل.

وفي المقابل، يسعى ريال مدريد لمواصلة صدارته للاسبوع الرابع على التوالي من بوابة سلتا فيغو السابع عشر والمهدد بالهبوط للدرجة الثانية؛ إذ يبتعد نقطتين فقط عن ريال مايوركا صاحب المركز الثامن عشر.

وحقق سلتا فيغو فوزا وحيدا في آخر تسع مباريات مقابل ثلاث خسارات وخمس تعادلات. وفي المقابل فإن خسارة “لوس بلانكوس” الأخيرة تعود للمرحلة التاسعة حينما سقط أمام مضيفه مايوركا 0-1 في 19 تشرين الأول (اكتوبر) 2019.

ورغم الغيابات الكثيرة في صفوف فريق العاصمة الإسبانية، إلا أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، نجح بتوظيف بدلائه بالشكل الصحيح ما انعكس إيجابا على أداء الفريق بعدما شهد نهاية عام متأرجحة ما اسفر عن خسارته الكثير من النقاط حينها.

ويمني زيدان نفسه بأن يواصل لاعبوه تألقهم وتحقيقهم الفوز السادس تواليا والتقدم اكثر في الصدارة قبيل استحقاقين بارزين الأول في 26 من الشهر الحالي عندما يستضيف مانشستر سيتي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا التي يحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب، والثاني بعد أربعة أيام عندما يستقبل برشلونة في الكلاسيكو في سانتياغو برنابيو.

وتفتح المرحلة الرابعة والعشرون اليوم بلقاء فالنسيا وضيفه أتلتيكو مدريد وكلاهما يمر بمرحلة متذبذبة، إذ خسر الأول أخيرا لقبه بطلا لكأس إسبانيا بالإضافة لتعرضه لخسارتين كبيرتين أمام مايوركا 1-4 وخيتافي 0-3 في آخر خمس مباريات، والثاني تراجع للمركز الرابع على لائحة الترتيب لمصلحة خيتافي، ما بات يهدد امكانية مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ويلعب غدا أيضا ريال مايوركا مع ألافيس، وفياريال مع ليفانتي، وغرناطة مع بلد الوليد، وتقام بعد غد أربع مباريات إضافة لمباراة ريال، حيث يحل اسبانيول ضيفا على إشبيلية، وريال بيتيس على ليغانيس، ريال سوسييداد على إيبار، واوساسونا على أتلتيك بلباو.

ليغ 1

يبدو باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر مرشحا لتعزيز فارق النقاط الـ12 التي تفصله عن أقرب مطارديه مرسيليا، في ظل المواجهة القوية التي تنتظر الأخير مع ليل الرابع في المرحلة 25 من بطولة فرنسا في كرة القدم.

ويحل باريس سان جرمان ضيفا غدا على اميان وصيف القاع والذي لم يفز منذ تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، فيما يختتم مرسيليا المتوسطي المرحلة في رحلة بعيدة الى ملعب ليل الشمالي.

وستكون المباراة أشبه بإعداد بدني وخططي لسان جرمان قبل مواجهته المنتظرة الثلاثاء على أرض بوروسيا دورتموند الالماني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يعاكس ادارته القطرية منذ نحو عقد من الزمن.

ومرة جديدة يأمل عشاق فريق العاصمة في تعافي نجمهم البرازيلي نيمار المصاب عادة في المناسبات القارية الاقصائية.

ولعب الباريسي مباراته الأخيرة بدون عدد من نجومه على غرار نيمار، البرازيلي ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي والايطالي ماركو فيراتي المصابين، فيما أراح الارجنتينيين ماورو ايكاردي وانخل دي ماريا.

وكانت مباراة الذهاب ضد اميان في باريس انتهت بفوز سهل 4-1 تناوب على تسجيلها نجم المونديال الأخير الشاب كيليان مبابي، نيمار وايكاردي.

وفي المقابل، يأمل مرسيليا الذي لم يخسر في الدوري منذ نهاية تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، في تكرار فوزه على ليل المنتشي من ثلاثة انتصارات متتالية معوضا سقوطه في مثلها.

لكن مرسيليا أخفق أول من أمس في مسابقة الكأس وودع من ربع النهائي بهدف متأخر من ليون، الذي ألحق به الخسارة الاولى منذ تشرين الاول (اكتوبر) في مختلف المسابقات.

وفي المقابل، يتوقع ان يكون مهاجم ليل النيجيري فيكتور اوسيمهين جاهزا للقاء، بعد خروجه مصابا بتمزق عضلي خفيف في نهاية مباراة انجيه الاسبوع الماضي.

لكن ليل سيفتقد ثلاثة لاعبين بسبب الايقاف هم المدافع البرازيلي غابريال، ولاعبا الوسط بنجامان اندريه والبرتغالي تشيكا.

وخلافا لمشواره في الكأس المحلية او في دوري ابطال اوروبا حيث يستعد لمواجهة يوفنتوس الايطالي، يقدم ليون موسما مخيبا في الدوري ارجعه الى المركز التاسع.

وغابت الانتصارات عن تشكيلة المدرب رودي غارسيا في آخر ثلاث مراحل، وهي معرضة ان تطول اكثر كون خصمه بعد غد هو ستراسبورغ السادس والفائز ست مرات في آخر ثماني مباريات.

وعاد الى التمارين الخفيفة مهاجم ليون الهولندي الدولي ممفيس ديباي الذي تعرض لاصابة قوية في كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

أما رين الثالث الذي تراجع بفارق 8 نقاط عن مرسيليا لعدم فوزه في آخر مباراتين، فيحل على رينس العاشر بعد بلوغه نصف نهائي مسابقة الكأس حيث يأمل في الدفاع عن لقبه.

وتفتح المرحلة اليوم بمباراة موناكو السابع والفائز في آخر مباراتين، مع ضيفه مونبلييه الخامس والطامح للحاق بليل بحال خسارة الاخير ضد مرسيليا.-(أ ف ب)