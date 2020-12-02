ليفربول وبورتو يحجزان مقعديهما وشاختار يُعقّد مهمة ريال مدريد

ليفربول – بلغ ليفربول الانجليزي، حامل اللقب ست مرات اخرها العام الماضي، وبورتو بطل القارة مرتين، الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعدما جدد الاول فوزه على ضيفه اياكس امستردام الهولندي 1-0، وانتزع الثاني التعادل السلبي من مانشستر سيتي الانكليزي في الجولة الخامسة قبل الاخيرة.

وبات ليفربول وبورتو سابع وثامن فريق يتأهلان الى ثمن النهائي بعد بايرن ميونيخ الالماني (المجموعة الاولى) ومانشستر سيتي الانكليزي (الثالثة) وتشلسي الانكليزي واشبيلية الاسباني (الخامسة) وبرشلونة الاسباني ويوفنتوس الايطالي (السابعة).

ويدين ليفربول بفوزه الى مهاجمه الواعد كورتيس جونز (19 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 58.

وكان التعادل كافيا لليفربول لبلوغ الدور الثاني بيد ان الفوز ضمن له صدارة المجموعة الرابعة حيث رفع رصيده الى 12 نقطة، فيما تراجع أياكس أمستردام الى المركز الثالث برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة خلف شريكه السابق اتالانتا الايطالي الذي سقط في فخ التعادل امام ضيفه ميتيلاند الدنماركي 1-1.

بورتو يضمن بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بعد تعادله مع ضيفه مانشستر سيتي من دون أهداف pic.twitter.com/9L0dhio4zz — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) December 1, 2020

وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة بين اياكس واتالانتا اللذين يلتقيان في قمة حاسمة في الجولة الاخيرة في امستردام الاربعاء المقبل. وفي المجموعة الثالثة انتزع بورتو بطاقة التاهل بتعادله مع ضيفه مانشستر سيتي 0-0.

وكان سيتي ضامنا تأهله منذ الجولة الماضية، في حين كان بورتو بحاجة الى التعادل ليرافقه وهو ما حققه بعدما رفع رصيده الى 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف الفريق الانكليزي الذي ضمن الصدارة. وفي المجموعة ذاتها، تغلب مرسيليا الفرنسي على اولمبياكوس اليوناني 2-1 محققا اول انتصار له بعد 13 خسارة تواليا (رقم قياسي سلبي).

وسجل ديميتري باييت هدفي مرسيليا من ركلتي جزاء في الدقيقتين 55 و75 بعد ان تقدم اولمبياكوس بواسطة محمد ماضي كامارا (33).

وفي المجموعة الثانية، أنعش شاختار دانييتسك الاوكراني آماله في بلوغ الدور الثاني بتجديد فوزه على ضيفه ريال مدريد الاسباني حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (13)، بهدفين نظيفين سجلهما البديلان البرازيلي برونو فيريرا “دنتينيو” (57) والاسرائيلي مانور سالومون (82) الى هدفين.

وهو الفوز الثاني لشاختار دانييتسك بعد الأول على النادي الملكي في عقر دار الأخير 3-2 في الجولة الأولى في غياب اكثر من ستة لاعبين اساسيين بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

شاختار دونيتسك يفوز على ريال مدريد 2 – 0 ويعقد مهمته في بلوغ الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/wDVrvs4yz4 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) December 1, 2020

وأشعل إنتر ميلان المنافسة على بطاقتي المجموعة عندما حقق الأهم بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر 3-2 هو الأول له في دور المجموعات بعد تعادلين وخسارتين.

وكان رجال المدرب انتونيو كونتي مطالبين بالفوز للابقاء على امالهم في المنافسة وضربوا اكثر من عصفور بحجر واحد بتغلبهم على متصدر المجموعة ومستفيدين من خسارة ريال مدريد.

وبات ريال مدريد وانتر ميلان مطالبين بالفوز على ضيفيهما بوروسيا مونشنغلادباخ وشاختار في الجولة الاخيرة الاربعاء المقبل لكي يضمنا مقعديهما في الدور التالي.

وعلق مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان عقب الخسارة “لا على الإطلاق، لن أستقيل على الإطلاق، سنواصل”، مضيفا “لقد مررنا بأوقات عصيبة في الماضي، ستكون هناك دائمًا أوقات صعبة. إنها سلسلة من النتائج السيئة ولكن علينا الاستمرار. نعلم أن هناك مباراة واحدة متبقية وعلينا أن نفوز ونفكر في تجاوز هذا الدور”.

وأضاف “في الشوط الأول كنا جيدين جدا، وكنا نستحق أن نفتتح التسجيل وكان ذلك سيغير كل شيء. هدفهم (في الدقيقة 57) أضر بنا كثيرًا. كانت لدينا فرصتان أو ثلاث في القائمين لكن الكرة لم ترغب في الدخول الى المرمى”.

وتابع “لدي القوة، وسأبذل كل شيء واللاعبون أيضا. علينا رفع الرأس والتفكير في المباراة التالية. عندما تكون في خط سيء، لا يوجد شيء آخر تفعله سوى التفكير في المباراة التالية والمضي قدماً (…) في الأوقات الصعبة، علينا أن نظهر شخصيتنا”.

وكان إنتر ميلان البادئ بالتسجيل عبر مدافعه ماتيو دارميان بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة اثر تمريرة من روبرتو غاليارديني (17).

وانتظر بوروسيا دورتموند الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول لادراك التعادل بواسطة الفرنسي الحسان بليا بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية النمسوي فالنتينو لاتسارو.

ومنح الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو التقدم مجددا لانتر ميلان بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ثم عزز بهدفه الشخصي الثالث والثالث لفريقه بعد تسع دقائق بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من البديل الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وقلص بوروسيا مونشنغلادباخ الفارق بعد دقيقتين بواسطة بليا بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من مواطنه ماركوس تورام (75).

وحقق بليا الهاتريك في الدقيقة 83 بيد ان تقنية حكم الفيديو المساعد الغته بداعي التسلل ليمنى فريقه بخسارته الاولى في دور المجموعات.

وفرط اتلتيكو مدريد الاسباني في فرصة حسم بطاقة التأهل الى الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم عندما تقدم على ضيفه بايرن ميونيخ الالماني حامل اللقب 1-0 حتى الدقيقة 86 قبل ان يدرك الاخير التعادل الثلاثاء في مدريد في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى.

وكان اتلتيكو يمني النفس بمرافقة الفريق البافاري الى الدور الثاني لكن بات يتعين عليه انتظار الجولة السادسة الاخيرة حيث يحتاج الى التعادل خارج ملعبه ضد سالزبورغ النمساوي.

ويملك بايرن ميونيخ 13 نقطة مقابل 6 لاتلتيكو و4 لسالزبورغ الفائز على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 3-1 (3 نقاط للأخير).

واثمر ضغط اتلتيكو مدريد هدف الافتتاح عندما توغل ماركوس يورنتي داخل المنطقة ومرر كرة عرضية زاحفة تابعها جواو فيليكس داخل الشباك (26).

وحاول فليك انعاش الجبهة الهجومية لفريقه فأشرك سيرج غنابري وتوماس مولر وتمكن الاخير من الحصول على ركلة جزاء اثر عرقلته من فيليبي داخل المنطقة انبرى لها بنفسه قبل نهاية المباراة بأربع دقائق مدركا التعادل لفريقه.