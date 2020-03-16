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ليفربول يتبرع بمبلغ 40 ألف جنيه إسترليني لبنوك الطعام

منذ 4 دقائق

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لندن – سيتبرع نادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ 40 ألف جنيه إسترليني (حوالي 45 ألف يورو) لبنوك الطعام الموجودة بالمدينة وسط تعليق مباريات الدوري الإنجليزي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكما أوضح النادي الإنجليزي، فإن إلغاء المباريات “يشكل تهديدا بوقوع تداعيات كبيرة” على بنك الطعام الموجود بشمال ليفربول، والذي يتلقى ما يقرب من 25% من التبرعات المقدمة إليه في أيام المباريات.

واتفق لاعبو الفريق الأول ومؤسسة ليفربول على التبرع بمبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني عن كل مباراة من المباريات المتبقية في ملعب أنفيلد هذا الموسم، وبهذه الطريقة يمكن لبنك الطعام مواصلة عمله.

وأوضح النادي في بيان له: “النادي سيقدم أيضا تبرعا ماليا لبنك الطعام بشمال ليفربول، في حين سيتم التبرع بالطعام الزائد في ميلوود وأنفيلد، وسيواصل الفريق دعم المبادرة بالتبرعات الداخلية”.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر البريميرليغ حاليا بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، ما يجعله قريبا من التتويج باللقب الذي يغيب عن خزائنه منذ 30 عاما. (إفي)

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