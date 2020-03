ليفربول يتبرع بمبلغ 40 ألف جنيه إسترليني لبنوك الطعام

لندن – سيتبرع نادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ 40 ألف جنيه إسترليني (حوالي 45 ألف يورو) لبنوك الطعام الموجودة بالمدينة وسط تعليق مباريات الدوري الإنجليزي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكما أوضح النادي الإنجليزي، فإن إلغاء المباريات “يشكل تهديدا بوقوع تداعيات كبيرة” على بنك الطعام الموجود بشمال ليفربول، والذي يتلقى ما يقرب من 25% من التبرعات المقدمة إليه في أيام المباريات.

#LFC's first-team squad, @LFCFoundation, @Red_Neighbours and club staff will come together to back @SFoodbanks during the suspension of @premierleague football. #UnityIsStrength ✊ https://t.co/EhgFSjUUAc

— Liverpool FC (@LFC) March 14, 2020