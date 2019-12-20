ليفربول يتحدى تاريخه وطموح فلامنجو في نهائي مونديال الأندية

لندن – يلتقي ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية السبت في الدوحة في نهائي بطولة كأس العالم للأندية في تكرار لنهائي نسخة عام 1981 ، والتي تحمل ذكرى مُرة للريدز وحلوة للبرازيليين.

ويتطلع ليفربول للتتويج للمرة الأولى بمونديال الأندية، وهي البطولة التي تعانده إذ خسر نهائيها ثلاث مرات من قبل في 1981 و1984 و2005.

وبعد الهزيمة أمام فلامنجو 3-0 في نهائي 1981 والذي كان يحمل اسم كأس إنتركونتيننتال، وذلك بقيادة زيكو، رغم أن ليفربول حينها كان قد فاز بنهائي كأس أبطال أوروبا على ريال مدريد، عاد النادي الإنجليزي ليمني بالهزيمة على يد ناد برازيلي آخر، ساو باولو (0-1) في نهائي 2005، وتخللها سقوطه في عام 1984 أمام فريق لاتيني آخر لكنه أرجنتيني هذه المرة وهو إندبندينيتي الذي فاز بهدف نظيف في نهائي النسخة التي أقيمت في طوكيو باليابان.

The FIFA #ClubWC feels 'really special' to Jürgen Klopp and his #LFC squad as they prepare to take on @Flamengo in Saturday's final in Qatar… ✨🔴https://t.co/vz3YK9scvc — Liverpool FC (@LFC) December 20, 2019

والآن مرت 38 عاما على تلك المواجهة بين ليفربول وفلامنجو، التي سجل فيها نونيس هدفين وأديليو هدفا ثالثا في العاصمة اليابانية، ليحرز النادي البرازيلي اللقب، والآن يسير المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على هذا الطريق من أجل صناعة التاريخ لفلامنجو، الغائب عن الألقاب القارية والعالمية منذ عقود.

ففلامنجو توج بلقب الدوري البرازيلي عن جدارة واستحقاق، وأحرز كأس ليبرتادوريس للمرة الثانية في تاريخه على حساب ريفر بليت الأرجنتيني في نهائي مثير بفضل هدفي نجمه جابرييل باربوسا “جابي جول”، ليطمح الآن للتتويج بمونديال الأندية.

ويبدو أن جيسوس أعد الفريق جيدا من الناحية البدنية والمعنوية للنهائي، بعد مباراة صعبة في نصف النهائي أمام الهلال السعودي بطل آسيا نجح فيها فلامنجو في قلب تأخره بهدف إلى انتصار 3-1.

ويعتمد المدرب البرتغالي على ثنائي الهجوم المكون من “جابي جول” وبرونو هنريكي، اللذان سجلا هذا الموسم ما يزيد عن 70 هدفا.

ولا يعاني فلامنجو من أية غيابات في صفوفه، كما لا توجد شكوك في الحالة البدنية لأي من لاعبيه الأساسيين، وبالأخص نجوم أمثال الأوروجوائي جيورجيان دي أراسكايتا والإسباني بابلو ماري والظهيرين المخضرمين فيليبي لويس ورافينيا.

من جانبه عانى ليفربول الأمرين للفوز على مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف بهدفين لواحد، بفضل هدف جاء في الدقيقة 91 للبرازيلي فيرمينو، لكنه يبدو مهتما كثيرا بالفوز باللقب وجلب الكأس إلى إنجلترا، وفقا لما أكده مدربه الألماني يورجن كلوب.

وينفرد “الريدز” حاليا بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيهم، ليستر سيتي، ويبدو هو الفريق الأقرب للتتويج باللقب الغالي، الذي كان قريبا منهم الموسم الماضي لكن مانشستر سيتي حسمه بفارق نقطة وحيدة، لتكون كأس التشامبيونز ليج هي هديتهم في الموسم الماضي.

وصرح كلوب خلال المؤتمر الصحفي عشية اللقاء “لسنا هنا كأبطال لأوروبا ولا لنظهر أننا الأفضل، لكننا نريد الفوز. لسنا بالفريق السيء ولكننا لم نحسم أي شيء”.

وتعاني صفوف ليفربول من غياب كل من المدافع الكاميروني جويل ماتيب ولاعب الوسط البرازيلي فابيني، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة متوسط الميدان الهولندي جورجينيو فاينالدوم، الذي غاب عن مواجهة الاربعاء أمام مونتيري، وكذلك مواطنه وقلب الدفاع فيرجيل فان دايك، ثاني أفضل لاعبي العالم من قبل الفيفا، الذي تدرب اليوم بشكل طبيعي مع زملائه لكن قد لا يشارك كأساسي.

وتوقع كلوب مباراة متكافئة بين الفريقين، رغم أنه في النهاية أكد أنه لا يوجد أفضل من لاعب واحد فقط، كما كان يقول له والده، وهو “الجوهرة السوداء” البرازيلي بيليه.

التشكيل المحتمل:

ليفربول: أليسون، أرنولد، فان دايك، جو جوميز، روبرتسون، هيندرسون، لالانا (فاينالدوم)، ميلنر (شاقيري، تشامبرلين)، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

المدرب: الألماني يورجن كلوب.

فلامنجو: دييجو ألفيس، رافينيا، رودريجو كايو، بابلو ماري، فيليبي لويس، جيرسون، ويليان أراو، دي أراسكايتا، إيفرتون ريبيرو، برونو هنريكي وجابرييل باربوسا “جابي جول”.

المدرب: البرتغالي جورجي جيسوس.

الملعب: استاد خليفة الدولي.

الحكم: القطري عبدالرحمن الجاسم.

الساعة: 20:30 بالتوقيت المحلي (17:30 بتوقيت جرينتش). – (إفي)