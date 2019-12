ليفربول يتحدى تاريخه وطموح فلامنجو في نهائي مونديال الأندية

لندن – يلتقي ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية السبت في الدوحة في نهائي بطولة كأس العالم للأندية في تكرار لنهائي نسخة عام 1981 ، والتي تحمل ذكرى مُرة للريدز وحلوة للبرازيليين.

ويتطلع ليفربول للتتويج للمرة الأولى بمونديال الأندية، وهي البطولة التي تعانده إذ خسر نهائيها ثلاث مرات من قبل في 1981 و1984 و2005.

وبعد الهزيمة أمام فلامنجو 3-0 في نهائي 1981 والذي كان يحمل اسم كأس إنتركونتيننتال، وذلك بقيادة زيكو، رغم أن ليفربول حينها كان قد فاز بنهائي كأس أبطال أوروبا على ريال مدريد، عاد النادي الإنجليزي ليمني بالهزيمة على يد ناد برازيلي آخر، ساو باولو (0-1) في نهائي 2005، وتخللها سقوطه في عام 1984 أمام فريق لاتيني آخر لكنه أرجنتيني هذه المرة وهو إندبندينيتي الذي فاز بهدف نظيف في نهائي النسخة التي أقيمت في طوكيو باليابان.

The FIFA #ClubWC feels 'really special' to Jürgen Klopp and his #LFC squad as they prepare to take on @Flamengo in Saturday's final in Qatar… ✨🔴https://t.co/vz3YK9scvc

— Liverpool FC (@LFC) December 20, 2019