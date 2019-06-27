ليفربول يتعاقد رسمياً مع “الجوهرة الهولندية” فان دن بيرغ

لندن – تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع الهولندي الشاب سيب فان دن بيرغ من نادي زفوله الهولندي ، كما أعلن النادي الإنجليزي الشمالي الخميس.

ولم يكشف النادي عن مدة العقد لكنه وصفه بـ “طويل الأمد” في حين بلغت قيمة الانتقال 1.3 مليون جنيه استرليني (1.45 مليون يورو).

"It’s just amazing. It is, for me, the biggest club in the world and it’s a dream come true. I am really excited." 🙌 — Liverpool FC (@LFC) June 27, 2019

ونقل موقع ليفربول الرسمي عن فان دن بيرغ قوله : “ليفربول بالنسبة لي هو أكبر ناد في العالم، انه حلم أصبح حقيقة ، أتطلع قدما للعب في صفوفه”.

وتابع : “أعتقد بأنه المكان الأفضل لي لكي أتابع تكويني وتطوير مستواي ، وآمل بخوض العديد من المباريات”.

وخاض فان دن بيرغ 15 مباراة في الدوري الهولندي للدرجة الأولى الموسم الماضي ، وهو يدافع عن ألوان منتخب بلاده لفئة تحت 19 عاما ، حيث خاض 4 مباريات حتى الآن. (أ ف ب)