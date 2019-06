ليفربول يتعاقد رسمياً مع “الجوهرة الهولندية” فان دن بيرغ

لندن – تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع الهولندي الشاب سيب فان دن بيرغ من نادي زفوله الهولندي ، كما أعلن النادي الإنجليزي الشمالي الخميس.

ولم يكشف النادي عن مدة العقد لكنه وصفه بـ “طويل الأمد” في حين بلغت قيمة الانتقال 1.3 مليون جنيه استرليني (1.45 مليون يورو).

"It’s just amazing. It is, for me, the biggest club in the world and it’s a dream come true. I am really excited." 🙌

— Liverpool FC (@LFC) June 27, 2019