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ليفربول يتعاقد رسمياً مع “الجوهرة الهولندية” فان دن بيرغ

منذ ساعة واحدة

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لندن – تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع الهولندي الشاب سيب فان دن بيرغ من نادي زفوله الهولندي ، كما أعلن النادي الإنجليزي الشمالي الخميس.

ولم يكشف النادي عن مدة العقد لكنه وصفه بـ “طويل الأمد” في حين بلغت قيمة الانتقال 1.3 مليون جنيه استرليني (1.45 مليون يورو).

ونقل موقع ليفربول الرسمي عن فان دن بيرغ قوله : “ليفربول بالنسبة لي هو أكبر ناد في العالم، انه حلم أصبح حقيقة ، أتطلع قدما للعب في صفوفه”.

وتابع : “أعتقد بأنه المكان الأفضل لي لكي أتابع تكويني وتطوير مستواي ، وآمل بخوض العديد من المباريات”.

وخاض فان دن بيرغ 15 مباراة في الدوري الهولندي للدرجة الأولى الموسم الماضي ، وهو يدافع عن ألوان منتخب بلاده لفئة تحت 19 عاما ، حيث خاض 4 مباريات حتى الآن. (أ ف ب)

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