ليفربول يتعاقد رسميا مع الياباني مينامينو

لندن – أعلن نادي ليفربول الإنجليزي الخميس انضمام اللاعب الياباني تاكومي مينامينو الى صفوفه من سالزبورغ النمساوي، في صفقة قدرت التقارير قيمتها بنحو 7,25 مليون جنيه استرليني (9,5 ملايين دولار أميركي).

وسينضم لاعب خط الوسط الهجومي البالغ من العمر 24 عاما الى صفوف متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعقد قدرت التقارير انه لأربعة مواسم ونصف موسم، بعدما أثار إعجاب الفريق الشمالي ومدربه الألماني يورغن كلوب في مباراتي فريقه ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وبحسب التقارير، فعّل ليفربول البند الجزائي لفسخ عقد اللاعب مع ناديه، وأتاح فوز ليفربول حامل لقب المسابقة القارية على مضيفه سالزبورغ بثنائية نظيفة في الجولة السادسة الأخيرة للدور الأول الأسبوع الماضي، حسم تأهله الى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة الخامسة. وسجل مينامينو هدفا على ملعب أنفيلد في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ليفربول 4-3.

وأكد الأخير في بيان: “التوصل الى اتفاق مع ريد بول سالزبورغ لانتقال تاكومي مينامينو”، في خطوة تدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، مع افتتاح فترة الانتقالات الشتوية للأندية الأوروبية.

وأكد الياباني ان انضمامه الى “الحمر” هو بمثابة “تحقيق حلم”، مضيفا في تصريحات للموقع الالكتروني لناديه الجديد: “أنا متحمس جدا لأن هذه اللحظة أصبحت حقيقة، اللعب في الدوري الممتاز كان أحد أهدافي”.

"It has been a dream, my dream to become a Liverpool player. And I’m so excited that the moment has come true." 🙌

「リヴァプール所属の選手になることは、自分にとって夢だった。その夢が叶ったことにとても興奮している。」

Exclusive first @takumina0116 interview now on @LFCTV GO 👇

