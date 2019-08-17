أفراح ليفربول تتواصل في الدوري الإنجليزي بفضل المتألق ماني

لندن – واصل النجم السنغالي ساديو ماني تألقه المعتاد مع فريقه ليفربول بعد أن قاده للفوز خارج الديار على حساب ساوثامبتون (1-2) رد في اللقاء الذي أقيم السبت في إطار ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميير ليج”.

وعلى ملعب (سانت ماري ستاديوم)، سجل “الريدز” هدفا في كل شوط حيث جاء الافتتاح بقدم النجم الأسمر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول بتسديدة مقوسة رائعة سكنت أقصى الزاوية اليسرى في شباك أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، تكفل صاحب القميص رقم ’10’ هذه المرة بصناعة الهدف الثاني الذي سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 71 ، إثر تمريرة أرضية من الجهة اليسرى، توغل النجم البرازيلي على إثرها بعرض الملعب وسدد كرة زاحفة مرت على يمين حارس إلى الشباك.

وافتتح الثنائي بهذه الطريقة سجلهما التهديفي هذا الموسم في البريميير ليج.

وأحيا لاعب ليفربول السابق داني إنجز آمال أصحاب الأرض في إمكانية العودة بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 83 ، ولكن الوقت لم يمنحهم فرصة تدارك الخسارة الثانية على التوالي.

وكان ماني قد قاد فريقه منذ أيام للتتويج بلقب السوبر الأوروبي الرابع في تاريخه في إسطنبول على حساب تشيلسي بعد أن سجل هدفي فريقه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (2-2)، قبل أن يحسم رجال الألماني يورجن كلوب اللقب بركلات الترجيح.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني على التوالي لليفربول في البريميير ليج لينفرد الفريق مؤقتا بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بفارق الأهداف أمام ارسنال الذي فاز في عقر داره أمام بيرنلي (2-1).

في المقابل، تجرع “القديسون” الخسارة الثانية على التوالي ليقبع الفريق في المرتبة الـ19 وقبل الأخيرة، لحين انتهاء جميع مواجهات الجولة.

وبنفس النتيجة حقق بورنموث انتصاره الأول خارج قواعده أيضا على حساب أستون فيلا على ملعب (فيلا بارك).

أنهى الفريق الضيف الـ45 دقيقة الأولى متقدما بهدفين حملا توقيع جوشوا كينج (ركلة جزاء)، وهارس ويلسون في الدقيقتين 2 و12 على الترتيب.

بينما تكفل البرازيلي دوجلاس سواريز بتسجيل هدف الشرف لـ”الفيلانس” في الدقيقة 71.

وبهذا يحصد بورنموث انتصاره الأول في الموسم ليرفع نقاطه إلى 4 يحتل بها المركز الرابع بفارق الأهداف خلف برايتون آند هوف ألبيون.

فيما تذوق أستون فيلا خسارته الثانية تواليا ليحتل المركز الـ16 مؤقتا بدون أي نقاط.

كما حقق نورويتش سيتي أول انتصار له في الموسم على حساب نيوكاسل يونايتد بنتيجة (3-1) على ملعب (كارو رود).

يدين “الكناري” بالفضل في هذا الانتصار للمهاجم الفنلندي تيمو بوكي الذي سجل ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 32 و63 و75 ، بينما تكفل جونجو شيلفي بتسجيل هدفا شرفيا لـ”الماجبيس” في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأضاف نورويتش أول 3 نقاط له ليحتل منتصف الترتيب مؤقتا، فيما تجرع نيوكاسل تحت قيادة مدربه المخضرم ستيف بروس الخسارة الثانية ليقبع في المركز الـ17 بشكل مؤقت بدون أي رصيد.

وفاز إيفرتون بشق الأنفس على ضيفه واتفورد بهدف نظيف على ملعب (جوديسون بارك).

يدين “التوفيز” بالفضل في هذا الفوز للاعب الوسط البرازيلي الشاب برنارد دوارتي صاحب هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 10.

وبعد أن حقق الفوز له، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس، ارتفع رصيد إيفرتون للنقطة الرابعة ويأتي خامسا.

بينما سقط “الهورنتس” في فخ الخسارة الثانية تواليا ليتذيلوا جدول الترتيب بدون نقاط.

وخيم التعادل الإيجابي بهدف على اللقاء الذي جمع برايتون آند هوف ألبيون بضيفه وست هام يونايتد على ملعب (فالمر).

جاء هدفا اللقاء في الشوط الثاني، حيث كان الفريق اللندني هو المبادر بالتسجيل عن طريق المكسيكي خابيير هرنانديز ‘تشيتشاريتو’ في الدقيقة 61.

ولكن لم يدم تقدم الضيوف طويلا بعد أن أدرك المهاجم البلجيكي الشاب لياندرو تروسار التعادل لبرايتون بعدها بأربع دقائق.

ورفع برايتون رصيده لـ4 نقاط يحتل بها المركز الثالث مؤقتا، بينما حصد “الهامرز” النقطة الأولى بعد الخسارة القاسية في الافتتاح على يد مانشستر سيتي بخماسية نظيفة، ليحتل المركز الـ15 بشكل مؤقت. – (إفي)