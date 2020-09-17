ليفربول يتوصل إلى اتفاق لضم ألكانتارا مقابل 30 مليون – تقارير

لندن – ذكرت الصحافة الإنجليزية أن ليفربول اتفق على ضم لاعب بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا مقابل نحو 30 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أن اللاعب الإسباني (29 عاما) الذي توج مع البايرن بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا سيصل إلى ليفربول في الساعات المقبلة.

وكان تياجو قد انتقل من برشلونة إلى البايرن في 2013 وتوج معه بالدوري الألماني سبع مرات وبكأس ألمانيا أربع مرات فضلا عن لقب دوري الأبطال.

وكان عقد تياجو، الذي يحتاجه مدرب “الريدز” يورجن كلوب لتعزيز خط الوسط بفريقه، مع الفريق البافاري ينتهي الصيف المقبل. (إفي)