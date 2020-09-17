آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

ليفربول يتوصل إلى اتفاق لضم ألكانتارا مقابل 30 مليون – تقارير

منذ 11 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لندن – ذكرت الصحافة الإنجليزية أن ليفربول اتفق على ضم لاعب بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا مقابل نحو 30 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أن اللاعب الإسباني (29 عاما) الذي توج مع البايرن بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا سيصل إلى ليفربول في الساعات المقبلة.

وكان تياجو قد انتقل من برشلونة إلى البايرن في 2013 وتوج معه بالدوري الألماني سبع مرات وبكأس ألمانيا أربع مرات فضلا عن لقب دوري الأبطال.

وكان عقد تياجو، الذي يحتاجه مدرب “الريدز” يورجن كلوب لتعزيز خط الوسط بفريقه، مع الفريق البافاري ينتهي الصيف المقبل. (إفي)

مقالات ذات صلة

القضاء الأوروبي يسمح لميسي بتسجيل علامة تجارية باسمه

منذ 4 دقائق

إقامة مباراة بايرن ميونيخ وشالكه بحضور 7500 مشجع

منذ 6 دقائق

دجيكو يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس – تقارير

منذ 8 دقائق

غاريث بيل يقترب من الانتقال إلى توتنهام هذا الاسبوع (وكيله)

منذ 14 دقيقة
انتخابات 2020
54 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock