ليفربول يحقق فوزا صعبا على كريستال بالاس

لندن – استمر ليفربول بتحقيق انتصاراته “الصعبة” بالدوري الإنجليزي الممتاز، وحافظ على صدارته للمسابقة بعد الفوز بنتيجة 2-1 على كريستال بالاس، السبت، في المرحلة 13.

وأثار انتصار ليفربول الجدل مجددا، بسبب قرار تقنية الفيديو الذي ألغى هدفا لكريستال بالاس، اعتبره الكثيرون صحيحا، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الاول لليفربول في الدقيقة 49، قبل أن يعادل الإيفواري ويلفريد زاها لبالاس بالدقيقة 82.

وأنقذ المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو كتيبة “الحمر” بتسجيله هدف الفوز “القاتل”، في الدقيقة 85، ليحقق انتصاره رقم 12 هذا الموسم.

وألغى حكم المباراة هدفا لكريستال بالاس في الشوط الأول، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (الفار)، التي أظهرت وجود حالة دفع لمدافع ليفربول ديان لوفرين، الذي لم يكن متداخلا في اللعبة.

وحافظ ليفربول على صدارته بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي، الذي انتصر بدوره على برايتون بنتيجة 2-0. – سكاي نيوز