ليفربول يخرج من دوامة الهزائم بتخطي بورنموث

لندن – خرج ليفربول من دوامة الهزائم التي رافقته في مباراتيه الأخيرتين ليحقق فوزا هزيلا على ضيفه بورنموث 2-1 في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة انجلترا لكرة القدم أمس السبت.

ومني ليفربول بأول هزيمة في الدوري المحلي هذا الموسم بسقوطه أمام واتفورد بثلاثية قاسية في الجولة الماضية، قبل أن يخرج من الدور الخامس لكأس انجلترا بخسارته أمام تشلسي 0-2.

وابتعد ليفربول بالتالي 25 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يلتقي جاره مانشستر يونايتد اليوم الأحد، وبات في حاجة إلى 3 انتصارات في مباريات التسع الأخيرة لكي يتوج بطلا بغض النظر عن نتائج سيتي.

ولم يكن فوز ليفربول مقنعا لأن هدفيه جاءا من هديتين من دفاع بورنموث الذي افتتح التسجيل مبكرا.

وكانت هذه المباراة آخر تجربة للفريق الشمالي قبل مواجهته لاتلتيكو مدريد الاسباني الاربعاء المقبل والذي تقدم عليه 1-0 ذهابا في العاصمة الاسبانية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

غاب الحارس البرازيلي أليسون بيكر لإصابة في وركه وحل بدلا منه الاسباني أدريان، في حين لم يشارك مهاجم بورنموث النرويجي الدولي جوشوا كينغ المصاب بتمزق في العضلية الخلفية.

وحقق ليفربول 22 فوزا بيتيا تواليا في الدوري المحلي وهو رقم قياسي جديد علما بأن السابق كان صامدا في حوزته منذ العام 1972 بقيادة مدربه الأسطورة الأسكتلندي بيل شانكلي. وكان اخر فريق نجح في انتزاع نقطة على ملعب “أنفيلد” هو ليستر سيتي (1-1) في كانون الثاني (يناير) 2019.

بدأ ليفربول المباراة ضاغطا أملا في الاقتراب أكثر وأكثر من إحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ العام 1990، لكن وسط هذا الضغط قام بورنموث بهجمة مرتدة سريعة حيث سيطر كالوم ويلسون على الكرة وقام بتمرير الكرة باتجاه فيليب بيلينغ الذي عكسها ذكية إلى الكولومبي جيفرسون ليرما ومنه إلى ويلسون مجددا ليتابعها الأخير من مسافة قريبة داخل الشباك (10).

واعترض لاعبو ليفربول على صحة الهدف لاعتبار بأن ويلسون دفع جو غوميز في ظهره للسيطرة على الكرة لكن الحكم احتسبه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وأنقذ أدريان مرماه من هدف اكيد اثر رأسية للمدافع الهولندي ناثان اكي أبعدها ركلة ركنية (14)، وتصدى حارس بورنموث ارون رامسدايل لكرة سددها البرازيلي فيرمينو “على الطاير” (17).

واخطأ مدافع بورنموث جاك سيمبسون الذي كان شارك بديلا لقائده ستيف كوك المصاب قبلها بدقائق قليلة، في الخروج من منطقته فانتزع السنغالي ساديو مانيه الكرة منه ومررها باتجاه صلاح الذي راوغ مدافعا داخل المنطقة وسددها بيسراه زاحفة في الزاوية السفلى مدركا التعادل (25).

والهدف هو السبعون لصلاح الذي كان يخوض مباراته الرقم 100 في الدوري الانجليزي الممتاز مع ليفربول. وبات صلاح أول لاعب في صفوف ليفربول يتخطى حاجز العشرين هدفا في مختلف المسابقات في ثلاثة مواسم تواليا منذ مايكل أوين بين الموسمين 2000-2001 و2002-03.

وسرعان ما اضاف مانيه عندما كسر مصيدة التسلل بتمريرة امامية من الهولندي فيرجيل فان دايك لينفرد بالحارس ويسجل عن يساره (33).

وهدأ ايقاع المباراة نسبيا في الشوط الثاني وكانت الفرصة الأبرز انفراد راين فرايزر بحارس ليفربول وإسقاط الكرة من فوقه باتجاه المرمى لكن جيمس ميلنر شتت الكرة قبل ان تجتاز الخط (60).

وسدد مانيه كرة لولبية رائعة من خارج المنطقة صدها أعلى القائم (73). -(أ ف ب)