ليفربول يدك شباك أرسنال برباعية.. وواتفورد “يهين” مانشستر يونايتد

أبوظبي- تفوق ليفربول على ضيفه أرسنال برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب أنفليد، لحساب الأسبوع 12 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهداف الأول لأبناء يورغن كلوب بواسطة ساديو ماني في الدقيقة 39. وبعد بداية الشوط الثاني بـ7 دقائق، أضاف دييغو جوتا الهدف الثاني، ليأتي الثالث من أقدام محمد صلاح، ثم يختم تاكومي مينامينو مهرجان الأهداف في الدقيقة 77.

وشهد اللقاء اشتباكا لفظيا بين مدربي الفريق يورغن كلوب وميكيل أرتيتا، حيث حدثت المشادة بين المديرين الفنيين، عندما اعترض أرتيتا على عدم منح ساديو ماني بطاقة صفراء، بعد التحام عنيف مع تاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال.

وفي مباراة أخرى، مُني مانشستر يونايتد بخسارته الرابعة في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث هزم 1-4 أمام واتفورد، السبت، ليزداد الضغط على المدرب أولي غونار سولشاير.

وفرض واتفورد سيطرته في الشوط الأول، وسجل بواسطة جوشوا كينغ وإسماعيلا سار الذي أهدر قبل الهدف ركلة جزاء سددها مرتين وأضاعها في المرتين، بعد تألق الحارس دافيد دي خيا.

وقلص البديل دوني فان دي بيك الفارق ليونايتد بعد الاستراحة في الدقيقة 50، لكن الفريق انهار بعد طرد المدافع هاري مغواير عقب خطأ عنيف، قبل 20 دقيقة من النهاية. سكاي نيوز عربية