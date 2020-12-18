ليفربول يستهل فترة الأعياد المضغوطة بملاقاة كريستال بالاس

لندن – تدخل الفرق الانجليزية الفترة التقليدية السنوية المضغوطة بالمباريات يتعين عليها خلالها خوض أربع مراحل في غضون 12 يوما وسط منافسة محتدمة على اللقب، حيث لا يفصل بين ليفربول البطل والمتصدر الحالي وتشلسي السابع سوى 6 نقاط فقط.

ويحل ليفربول المنتشي بفوز معنوي هائل 2-1 على توتنهام أحد أبرز منافسيه على اللقب هذا الموسم أقله في النصف الأول من الدوري المحلي، ضيفا على كريستال بالاس الذي انتزع تعادلا ثمينا بدوره من توتنهام الأسبوع الماضي.

وغالبا ما يقدم كريستال بالاس أفضل عروضه في مواجهة الفرق القوية وخير دليل على ذلك عودته من ملعب “أولد ترافورد” الخاص بنادي مانشستر يونايتد بفوز لافت 3-1 في الجولة الافتتاحية هذا الموسم. كما أن الفريق اللندني لم يخسر في آخر ثلاث مباريات بالفوز على وست بروميتش ألبيون 5-1 والتعادل مع توتنهام ووست هام بنتيجة واحدة 1-1.

واذا كان ليفربول سيدا مطلقا على أرضه منذ أكثر من 3 سنوات حيث لم يخسر في 66 مباراة تواليا على “أنفيلد”، فانه حصد 7 نقاط فقط من أصل 18 ممكنة خارج ملعبه هذا الموسم ومني بخسارته الوحيدة هذا الموسم وكانت مذلة أمام استون فيلا 2-7 في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

واعترف ظهير أيسر ليفربول الأسكتلندي أندي روبرتسون بأن مهمة فريقه بالدفاع عن اللقب لن تكون سهلة هذا الموسم خلافا للموسم الماضي عندما تقدم بفارق شاسع عن أقرب منافسيه، بقوله “الصراع على اللقب محتدم جدا هذا الموسم وأعتقد بأنه لن يحسم إلا في الأمتار الأخيرة”.

وأضاف “حققنا فوزا معنويا كبيرا على توتنهام ويتعين علينا ان نبني عليه للاستمرار على الطريق الصحيح”.

وفي ظل الإصابات الكثيرة التي طالت الفريق الأحمر لا سيما في خط الدفاع، من المتوقع ان يخوض مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب مباراة بالاس بتشكيلة مماثلة لتلك التي لعبت ضد توتنهام، علما بأنه لم يقم بأي تبديل في المباراة الاخيرة.

وكان ليفربول حقق الثنائية ضد كريستال بالاس بفوزه 2-1 في لندن و4-0 على ملعبه في حزيران (يونيو) بعد استئناف اللعب اثر توقف سببته جائحة كوفيد-19.

في المقابل، سيفتقد كريستال بالاس إلى خدمات مهاجمه البلجيكي كريستيان بنتيكي الذي دافع عن ألوان ليفربول سابقا، لطرده في المباراة الأخيرة نتيجة حصوله على بطاقتين صفراوين.

وتبرز مباراة توتنهام الثاني وليستر الرابع وبطل العام 2016 حيث لا تفصل سوى نقطة واحدة بينهما.

وقدم ليستر سيتي أفضل عروضه خارج ملعبه هذا الموسم بفوزه في خمس من أصل ست مباريات، معتمدا على الهجمات المرتدة بقيادة هدافه جايمي فاردي صاحب 10 اهداف هذا الموسم، لكنه في المقابل خسر أربع مباريات على أرضه هذا الموسم وهو مجموع ما خسره طوال الموسم الماضي.

في المقابل، يتعين على توتنهام استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادل وخسارة في آخر جولتين.

ويامل مانشستر يونايتد مواصلة نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة بعد أن جمع 16 نقطة من أصل 18 ممكنة في آخر ست مباريات، عندما يستضيف جاره ليدز يونايتد المتقلب المستوى.

وعاد الشياطين الحمر بفوز ثمين من أرض شيفيلد يونايتد 3-2 أول من أمس ويحتل الفريق المركز السادس مع 23 نقطة ومباراة مؤجلة ضد بيرنلي.

وسيحاول ايفرتون بدوره مواصلة نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة عندما يستقبل أرسنال الجريح.

وكان ايفرتون فاز على تشلسي 1-0 وليستر سيتي 2-0 في آخر مباراتين له، وسيعول مرة جديدة على ثنائي خط المقدمة دومينيك كالفرت لوين متصدر ترتيب الهدافين مع 11 هدفا والبرازيلي ريتشارليسون.

في المقابل، لم يفز أرسنال في أي من مبارياته الست الأخيرة، وقد تعرض خلالها لأربع هزائم ما جعله يحتل المركز الخامس عشر. ويعود الفوز الاخير للمدفعجية إلى الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما تغلبوا على مانشستر يونايتد 1-0 بركلة جزاء سجلها مهاجمهم الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ. -(أ ف ب)