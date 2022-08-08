ليفربول يسعى إلى ضم إسماعيل بن ناصر

كشفت تقارير صحافية إنكليزية أن نادي ​ليفربول​ الإنكليزي يسعى إلى ضم اللاعب الجزائري ​إسماعيل بن ناصر​ خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى ان ليفربول قرر البحث عن لاعب وسط بإمكانات عالية، بعد إصابة نجم الفريق تياغو ألكانتارا، في اليوم الأول من الدوري الإنكليزي الممتاز خلال مواجهة فولهام، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وتابعت التقارير ان ليفربول من المتوقع أن يعرض 40 مليون يورو على نادي ميلان مقابل الحصول على خدمات الدولي الجزائري الذي ساهم مع الروسونيري بالحصول على لقب الدوري الموسم المنصرم.