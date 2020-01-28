ليفربول يسعى للفوز أمام وست هام للحفاظ على صدارته

لندن – يسعى ليفربول المتصدر إلى الابتعاد بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على وست هام الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة.

وتبدو الفرصة متاحة أكثر من أي وقت م ضى امام رجال المدرب الألماني يورغن كلوب لتحقيق انجاز طال انتظاره 30 عاما، إذ لم يتوج الريدز باللقب منذ العام 1990.

ولم يعرف ليفربول طعم الهزيمة في الدوري منذ 40 مباراة وتحديدا منذ الثالث من كانون الثاني/يناير 2019 حين خسر أمام سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، هو يلتقي الاربعاء مضيفه وست هام الذي يعاني في الفترة الأخيرة مع تعرضه لثلاث هزائم في آخر خمس مباريات مقابل تعادل وفوز.

ويتصدر ليفربول التريب برصيد 67 نقطة من أصل 69 ممكنة، بعد فوزه في 22 مباراة وتعادله مرة واحدة(كانت أمام مانشتسر يونايتد) هذا الموسم.

training photos: Reds turn focus to West Ham clash at Melwood Liverpool picked up their preparations for the Premier League clash with West Ham United today #YNWA pic.twitter.com/AP4SMSs593 — ⭐⭐⭐Adam⭐⭐⭐ (@ghahreeb) January 27, 2020

ويخوض ليفربول المتوج بلقب دوري ابطال اوروبا مباراة الغد في ظل غياب مهاجمه السنغالي ساديو مانيه، أفضل لاعب في افريقيا عام 2019، بعد تعرضه للاصابة الخميس في المباراة ضد ولفرهامبتون في ختام المرحلة الرابعة والعشرين.

وأعرب لاعب خط الوسط الهولندي في الفريق الأحمر جورجينيو فينالدوم عن ثقته الكاملة بقدرة الفريق على تحقيق اللقب في نهاية الموسم.



وقال فينالدوم لموقع ليفربول الرسمي على شبكة الانترنت “نظرا لأننا فعلنا ذلك مرات عديدة، فإننا على ثقة أنه حتى إذا تلقينا هدفا أثناء مباراة لم نكن قد سجلنا فيها، فإنه في نهاية الأمر نصل إلى الدقائق الأخيرة ونحن أكيدون أنه يمكننا أن نسجل”.

وأضاف “للثقة جزء كبير. نبقى هادئين ونؤمن بمستوانا ونحن دائما واثقون من أننا قادرين على تسجيل هدف”.

واعتبر الهولندي أن المباراة ضد وست هام لن تكون سهلة “ما يمكنني قوله بناء على تجاربي في المواسم السابقة إن مواجهاتهم لم تكن سهلة دائما على أرضهم”.

وقال “لقد حققنا بعض النتائج الجيدة هناك. لم يكن الامر كذلك الموسم الماضي، فقد تقدمنا في النتيجة ولكن تعادلنا في النهاية وكان بإمكاننا أن نخسر حتى لأنهم لعبوا جيدا في ذلك اليوم”.

ويحتل وست هام المركز السابع عشر في لائحة الترتيب برصيد 23 نقطة، وهو ذات رصيد بورنموث أول الفرق في منطقة الهبوط.

وختم الدولي الهولندي “من الصعب جدا اللعب على أرض الفرق المهددة بالهبوط فهي تقاتل للحصول على نقاط للبقاء على قيد الحياة فسوف تقدم أكثر من 100 بالمئة للفوز لأنهم يريدون الاستمرار. لذلك هذا النوع من المباريات يكون صعبا دائما”.