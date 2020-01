ليفربول يسعى للفوز أمام وست هام للحفاظ على صدارته

لندن – يسعى ليفربول المتصدر إلى الابتعاد بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على وست هام الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة.

وتبدو الفرصة متاحة أكثر من أي وقت م ضى امام رجال المدرب الألماني يورغن كلوب لتحقيق انجاز طال انتظاره 30 عاما، إذ لم يتوج الريدز باللقب منذ العام 1990.

ولم يعرف ليفربول طعم الهزيمة في الدوري منذ 40 مباراة وتحديدا منذ الثالث من كانون الثاني/يناير 2019 حين خسر أمام سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، هو يلتقي الاربعاء مضيفه وست هام الذي يعاني في الفترة الأخيرة مع تعرضه لثلاث هزائم في آخر خمس مباريات مقابل تعادل وفوز.

ويتصدر ليفربول التريب برصيد 67 نقطة من أصل 69 ممكنة، بعد فوزه في 22 مباراة وتعادله مرة واحدة(كانت أمام مانشتسر يونايتد) هذا الموسم.

