ليفربول يسعى لمواصلة البداية المثالية أمام مطارده سيتي – فيديو

لندن – يتطلع ليفربول لمواصلة انطلاقته المثالية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد على أرضه ضمن المرحلة الخامسة السبت التي تشهد حلول بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي ضيفا على نوريتش.

ولا يزال فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الوحيد بالعلامة الكاملة الكاملة هذا الموسم، بعد تحقيقه أربعة انتصارات من أربع مباريات، ليبتعد بفارق نقطتين عن سيتي صاحب المركز الثاني.

