ليفربول يسقط مانشستر سيتي بثلاثية

لندن – تقدم ليفربول خطوة هامة نحو تحقيق حلمه باستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الغائب عنه منذ عام 1990، وذلك عقب فوزه الثمين 3 – 1 على ضيفه مانشستر سيتي يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الثانية عشر للمسابقة العريقة.

وأحكم ليفربول قبضته على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، علما بأنه الفريق الوحيد الذي مازال محافظا على سجله خاليا من الهزائم في البطولة حتى الآن، متفوفا بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه ليستر سيتي وتشيلسي، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد مانشستر سيتي، حامل لقب المسابقة في الموسمين الماضيين، عند 25 نقطة ليتراجع للمركز الرابع، بعدما تلقى خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي.

وتقدم ليفربول مبكرا بهدف حمل توقيع فابينيو في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف نجمه الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 12، ليسجل هدفه السادس في البطولة هذا الموسم.

وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 51، مسجلا هدفه السابع في المسابقة خلال الموسم الحالي، في حين تكفل البرتغالي بيرناردو سيلفا بتسجيل هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 78. – العربية