ليفربول يضم المدافع التركي كاباك باللحظات الأخيرة لميركاتو الشتاء

مدن – أتم ليفربول الإنجليزي تعاقده مع المدافع التركي أوزان كاباك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من شالكه الألماني، مع “بند إمكانية الشراء”، وذلك وفقا لما أعلنه النادي الألماني الذي سيعوض غياب اللاعب بضم المخضرم شطودران موستافي من أرسنال.

وأتم صاحب الـ20 عاما انتقاله من ألمانيا، وسيسافر “نهاية الأسبوع الجاري” إلى ليفربول الذي ذكر أن اللاعب لعب في الدوري الألماني “البوندسليجا” لموسمين، الأول مع شتوتجارت، والثاني مع شالكه.

كما أعلن بطل البريميير ليج أن المدافع الشاب سيرتدي القميص رقم “19”، ويمتد عقد الدولي التركي مع حتى 2024 “الأزرق الملكي” الذي أعلن تعويض رحيل مدافعه بالتعاقد مع المخضرم شكودران موستافي، بطل العالم مع ألمانيا في 2014، “حتى نهاية الموسم”، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل، “وفقا لاتفاق أطراف الصفقة”.

It’s official! 😎@ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season 👊 — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021

ويعد أوزان هو ثاني لاعب تركي يرتدي قميص “الريدز” بعد نوري شاهين الذي لعب للفريق الإنجليزي على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني في 2012.

وبهذا يواصل فريق المدرب الألماني يورجن كلوب تدعيم صفوفه خلال آخر أيام الميركاتو الشتوي، بعد ساعات من إعلان التعاقد مع مدافع بريستول نورث إند، القسم الثاني (التشامبيونشيب)، بن ديفيز، بعقد طويل الأمد، حسبما أعلن النادي.

وجاء انضمام صاحب الـ25 عاما لتعويض الغيابات التي ضربت خط دفاع الفريق بسبب الإصابات وعلى رأسها: فرجيل فان دايك، وجو جوميز، وجويل ماتيب. (إفي)