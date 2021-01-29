ليفربول يعاني من مشلكة دفاعية

لندن – لم يتبق أمام ليفربول سوى ساعات قليلة لحل المشكلة التي بات يواجهها بعد إصابة جويل ماتيب في مواجهة توتنهام هوتسبير الليلة الماضية، حيث لم يعد لديه مدافعون.

وقبل مواجهة توتنهام التي أقيمت الخميس ضمن منافسات الجولة العشرين من البريميير ليج وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة (3-1)، كان “الريدز” يفتقر بالفعل لجهود فابينيو بسبب آلام عضلية، وأثناء المباراة تعرض ماتيب لإصابة في أربطة الكاحل أجبرته على الخروج ليحل ناثانيال فيليبس محله.

وبذلك، ينضم ماتيب إلى زملائه الغائبين بالفعل في صفوف الدفاع: فيرجيل فان دايك وجو جوميز، اللذان يعانيان إصابات ستبعدهما عن الملاعب لفترة طويلة.

وهكذا، لم يعد لدى المدرب الألماني يورجن كلوب مدافعون متاحون سوى فيليبس نفسه ولاعب الرديف ريس ويليامز.

لذلك، فإن مدرب “الريدز” مجبر على التفكير في الميركاتو الشتوي كخيار لتعويض غياب هذا الكم من المدافعين بفريقه.

وقال كلوب في هذا الصدد “نحن بحاجة للقيام بالأمر الصائب…نحتاج لإيجاد اللاعب المناسب”. – (إفي)