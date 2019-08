ليفربول يعلن عن ضم الحارس أدريان بديلا لمينيوليه رسميا

باريس – أعلن نادي ليفربول الإنكليزي بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المنصرم، تعاقده الإثنين مع حارس المرمى الإسباني أدريان قادما من وست هام، بعد ساعات من رحيل البلجيكي سيمون مينيوليه الى نادي بروج.

ولم يحدد وصيف الدوري الانجليزي مدة التعاقد مع أدريان (32 عاما) الذي انتقل اليه بموجب عقد حر، على أن يحل بدلا من مينيوليه (31 عاما) بين الخشبات الثلاث كبديل للحارس الأساسي البرازيلي أليسون بيكر.

وصرح أدريان للموقع الالكتروني لليفربول “أنا طموح جدا، جئت الى هنا لمحاولة الفوز بكل شيء، من أجل أن أدفع +ألي+ (أليسون) منذ الدقيقة الأولى (الى المنافسة)، وكي نكون أفضل”.

وتابع “أمامنا الكثير من المسابقات، وسنحاول أن نصارع للفوز بها أتطلع لخوض مباراتي الاولى في أنفيلد والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات”.

من جهته، اعتبر مدرب فريق “الحمر” الألماني يورغن كلوب أن الصفقة هي “الحل الأنسب بالنسبة لنا، نستبدل الموهبة والخبرة بأمر مماثل”.

"He [@AdriSanMiguel] is a ‘keeper who knows the @premierleague, who has played in pressure situations and has the highest quality." Jürgen Klopp 🔛 Adrian https://t.co/DG6rn4K6co — Liverpool FC (@LFC) August 5, 2019

وحرر فريق الـ “هامرز” حارس مرماه نهاية الموسم الماضي بعدما خاض معه 150 مباراة منذ العام 2013 حين انضم إليه من ريال بيتيس الإسباني.

وأتى اعلان انضمام أدريان الى ليفربول، بعد ساعات من تأكيد بروج البلجيكي التعاقد مع مواطنه مينيوليه لخمسة اعوام.

وأشار النادي الى الصفقة ببيان نشره على موقعه الالكتروني، وأرفقه بشريط مصور يُظهر وصول مينيوليه الى ناديه الجديد.

"I’m feeling really happy; really happy to be here and to work in this great club" 🙌 Adrian 🙌https://t.co/TirLo1nvy6 — Liverpool FC (@LFC) August 5, 2019

في المقابل، نشر مينيوليه رسالة وداع لفريقه السابق عبر تويتر جاء فيها “كانت مغامرة رائعةكانت هناك تقلبات كثيرة والعديد من الأمور، ولكن سأنظر دائما الى مسيرتي في أنفيلد بولع شديد”.

أضاف “لست نادما على أي شيء. بذلت قصارى جهدي وقدمت دائما الافضل لارتداء القميص بكل فخر، ولتمثيل النادي بكرامة واحترافية”.

وسبق للحارس البلجيكي الدولي (22 مباراة دولية) ان دافع عن الوان فريق سندرلاند الانجليزي العام 2010، قبل ان ينتقل الى ملعب “أنفيلد” عام 2013، حيث خاض 204 مباريات في ستة أعوام. – (أ ف ب)