الرياضة

ليفربول يعلن قائمة الراحلين عن النادي

منذ 15 دقيقة
اللاعب ألبرتو مورينو

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مدن – كشف نادي ليفربول عن قائمة اسماء اللاعبين الذين سيغادرون الفريق هذا الصيف. وسيكون من ابرز المغادرين ألبرتو مورينو ودانيال ستوريدج اللذان انتهى عقداهما مع النادي مع نهاية الموسم من دون تجديد.
وتضم القائمة ايضا كونور راندال، وهو خريج أكاديمية الريدز، والذي خاض 8 مباريات كبرى تحت قيادة يورغن كلوب، وحارس المرمى آدم بوغدان.
ومن المغادرين ايضا خوانما وكونور ماسترسون وغلين مكولي وكوري ويلان وبن ويليامز.
في المقابل، تم تقديم عروض جديدة لكل من بوبي اديكانيي ودانيال اثرتون وجورج جونستون وعبدي شريف وادفارد تاغسيث. -(وكالات) 

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