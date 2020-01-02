ليفربول يغري إشبيلية بـ 75 مليون يورو للتعاقد مع كارلوس

مدن – أكدت تقارير إخبارية أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لتدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع البرازيلي دييجو كارلوس، الذي يقدم موسما مميزا في صفوف إشبيلية الإسباني.

وكشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن “الريدز” مستعد لدفع 75 مليون يورو للتعاقد مع المدافع صاحب الـ26 عاما، والذي انضم للنادي الأندلسي في يوليو (تموز) 2019 قادما من نانت الفرنسي مقابل 15 مليون يورو.

وأشارت إلى أن مدرب ليفربول، يورجن كلوب، لم يجد الرفيق المثالي للهولندي فيرجيل فان ديك في خط الدفاع، إزاء المشكلات البدنية المتكررة لجو جوميز وجويل ماتيب وديان لوفرين.

ويعد دييجو كارلوس من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المدرب جولين لوبيتيجي في إشبيلية حيث خاض 18 مباراة مع الفريق بالليجا سجل خلالها هدفين. (إفي)