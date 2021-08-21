ليفربول يفك عقدة بيرنلي ومانشستر سيتي يستعرض في شباك نوريتش

لندن – أكدّ ليفربول بدايته القوية هذا الموسم بتحقيق فوزه الثاني توالياً، السبت على حساب ضيفه بيرنلي 2-0 ضمن المرحلة الثانية من بطولة انجلترا لكرة القدم، في حين استعرض مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي ودك شباك نوريتش سيتي بخماسية نظيفة.

وكان ليفربول، حامل لقب 2020، عاد بفوز صريح على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة في المرحلة الاولى، أحدها لنجمه المصري محمد صلاح.

وأمام مدرجات ممتلئة في ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ آذار (مارس) 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، اقتسم ليفربول هدفيه على شوطي المباراة، الأول عبر البرتغالي ديوغو جوتا (19) والثاني عن طريق السنغالي ساديو مانيه (69).

وعلق مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب على عودة الجمهور الى ملعب فريقه الشهير بقوله “الجميع كان يتطلع الى عيد كروي ولا أحد غادر الملعب وهو يعاني من اي نوع من الاحباط. لقد تحققت أحلامنا من ناحية الأجواء”.

وهذه أول مرة في ثلاث مباريات ضمن الدوري، يفوز ليفربول في ملعبه على بيرنلي، بعد تعادلهما 1-1 في 2020 عندما أحرز فريق المدرب الألماني يورغن كلوب اللقب للمرة الأولى في ثلاثة عقود، وفوز بيرنلي 1-0 مطلع العام الحالي.

وكان بيرنلي أنهى في كانون الثاني (يناير) الماضي، سلسلة من 68 مباراة لليفربول دون خسارة على ملعبه، كانت الأولى بين 6 خسائر توالياً غير مسبوقة على أرضه.

وتصدر ليفربول الترتيب مؤقتاً بست نقاط من مباراتين، فيما تشهد المرحلة مباراة لندنية منتظرة اليوم الأحد بين تشلسي بطل أوروبا ومضيفه أرسنال.

وبعد أقل من ثلث ساعة من البداية، تموضع البرتغالي ديوغو جوتا داخل المنطقة، عاكسا برأسه عرضية اليوناني كوستاس تسيميكاس، لتسكن شباك الحارس نيك بوب (19).

وسجل صلاح هدفا ثانياً لليفربول، ألغاه حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” بداعي التسلل (27).

ولم يبق بيرنلي متفرجاً على مضيفه الأحمر، وكاد يعادل قبل الدخول إلى غرف الملابس، بيد أن جايمس تاركوفسكي أهدر أمام مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر (45).

وهذه المباراة الـ91 توالياً، منذ كانون الأول (ديسمبر) 2016، يحقق فيها ليفربول الفوز في الدوري بعد تقدمه في الشوط الأول.

وبعد عدة محاولات على مرمى بيرنلي مطلع الشوط الثاني، لعب قلب الدفاع العائد من إصابة قوية في ركبته الهولندي فيرجيل فان دايك تمريرة بعيدة المدى وصلت إلى اليافع هارفي إليوت على الجهة اليمنى ثم عبر ترنت ألكسندر أرنولد إلى السنغالي مانيه المتربص داخل المنطقة، تابعها قوية نصف طائرة بيمناه إلى يسار بوب (69)، ضامناً النقاط الثلاث لليفربول.

وأصبح مانيه خامس لاعب يسجل 50 هدفاً أو أكثر لليفربول في ملعب أنفيلد، بعد روبي فاولر، ستيفن جيرارد، مايكل أوين وصلاح.

وأكد قائد ليفربول جوردان هندرسون، أن عودة الجماهير إلى ملعب “أنفيلد” بكامل طاقة الملعب الاستيعابية، لعبت دورا مهما في فوز الفريق أمس، وقال في تصريحات لشبكة “بي تي سبورتس”: “كانت النتيجة التي أردناها، العرض كان جيدا في فترات، ما تزال هناك مواقع يمكننا التحسن فيها بالطبع، لكن في المحصلة نحن راضون، المشجعون عادوا، نحن مسرورون لوجودهم وكان مهما أن نحصل على هذه النتيجة”.

وأضاف: “المشجعون يساعدوك على مواصلة اللعب أحيانا، بيرنلي فريق جيد، وكنا نعرف ذلك قبل المباراة، حعلوا الأمور صعبة من خلال الكرات الثابتة، لكني أعتقد أننا تعاملنا معها بشكل جيد وسجانا هدفين جيدين”.

وتطرق هندرسون إلى أهمية الهدف الثاني الذي أحرزه مانيه قائلا: “أعتقد ان الهدف الثاني مهم، إذا كانت النتيجة 1-0 في الدقائق العشر الأخيرة فإن المنافس سيعمل مطولا ويجعل الأمر صعبا، الهدف الثاني كان مهما بالنسبة إلينا من أجل قتل المباراة”.

وأشاد هندرسون بزميله البرتغالي جوتا قائلا: “لديه اللمسة الساحرة، إنه حيوي حول منطقة الجزاء، كان رائعا منذ أن جاء إلى هنا ونأمل أن يواصل على هذا النحو”.

من جهته، عبر جوتا، عن سعادته بمساهمته في فوز فريقه، علما بانه سجل هدفا هو الهدف الرسمي الأول له في ملعب “أنفيلد” بحضور الجماهير الغفيرة التي عادت للملاعب هذا الموسم.

وقال جوتا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “سجلت هدفا هنا في مباراة ودية، لكن الهدف الرسمي يمنحك شعورا مختلفا نظرا لأهميته، وأعتقد أنها كانت طريقة رائعة لانطلاق موسمي الأول بحضور الجمهور في أنفيلد”.

وأضاف: “الأجواء هائلة بالنسبة إلينا، لعبت هنا كلاعب في الفريق المنافس وأعرف الشعور، المشجعون مهمون حقا بالنسبة لنا، يجب أن نستغل ذلك، وأعتقد أن فوزنا 2-0 نتيجة رائعة، حافظنا على نظافة شباكنا والفريق في تطور، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية”.

وختم: “الهدف الأول دائما ما يكون الأصعب في المباراة، في أغلب الأوقات فإنه الهدف الذي بفتح المباراة وهذا ما نريد فعله، إذا جاء الهدف الأول في الشوط الاول فإن تأثيره هائل بالنسبة إلينا لأنه يمنحنا فرصة السيطرة على اللقاء بطريقة مختلفة”.

وعلى ملعب الاتحاد، استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب توازنه بعد سقوطه في المرحلة الأولى أمام توتنهام 0-1، واكرم وفادة نوريتش سيتي العائد إلى دوري الاضواء بخماسية نظيفة.

وبعد لعبة مشتركة بين اكثر من لاعب لمانشستر سيتي سدد البرازيلي غابريال جيزوس كرة قوية ارتطمت باحد مدافعي نوريتش سيتي ثم بالحارس الهولندي تيم كرول ليحولها الاخير خطأ داخل شباكه (7).

ثم الغى الحكم هدفا للمهاجم الاسباني فيران توريس بسبب مخالفة لأحد زملائه (15).

وافتتح الجناح جاك غريليش المنتقل حديثا إلى سيتي في صفقة قياسية في الدوري الانكليزي الممتازة قدرها 100 مليون جنيه استرليني قادما من استون فيلا، رصيده التهديفي في صفوف فريقه الجديد عندما تابع بسهولة كرة عرضية داخل الشباك من مسافة قريبة (22).

وأجهز سيتي على ضيفه في الشوط الثاني من خلال إضافة ثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها كل من المدافع الاسباني ايميريك لابورت (64)، ورحيم ستيرلينغ الذي نزل بديلا منتصف الشوط الثاني (71) والجزائري رياض محرز الذي شارك ايضا في هذا الشوط (84).

وتغلب أستون فيلا على نيوكاسل بهدفين سجلهما مهاجمه الجديد داني اينغز بضربة مقصية رائعة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يضيف الجناح الهولندي انور الغازي الثاني من ركلة جزاء (62).

وعاد ايفرتون بالتعادل من أرض ليدز 2-2. سجل للاول دومينيك كالفرت لوين (30 من ركلة جزاء) وديميراي غاي (50)، وللثاني البولندي ماتيوش كليش (41) والبرازيلي رافينيا (72).

كما تعادل كريستال بالاس مع جاره اللندني برنتفورد سلبا. -(وكالات)

لاعب مانشستر سيتي فيران توريس وفرحة التسجيل بمرمى نوريتش أمس -(أ ف ب)