ليفربول يكتسح نيوكاسل وسيتي يتراجع للمركز الثالث

لندن- حلق ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على نيوكاسل 4 -0، الأربعاء، في الجولة الـ19 من “البريميرليغ”، متقدما على مانشستر سيتي بفارق 7 نقاط، بعد سقوطه أمام ليستر سيتي 1-2 وتراجعه إلى المركز الثالث خلف توتنهام.

وحملت رباعية ليفربول توقيع كل من ديان لوفرين (11)، محمد صلاح (من ضربة جزاء في الدقيقة 47)، شيردان شاكيري (79) وفابينيو (85).

وقدم زملاء صلاح هدية خاصة للمدرب يورغن كلوب الذي حقق إنجازا جديدا أضيف إلى سجله الناجح مع “الريدز”، إذ وصل المدرب الألماني إلى الانتصار رقم 100 مع “الحمر”.

وفي “البوكسينغ داي” يكون ليفربول قد نجح في تحقيق 19 انتصار على نيوكاسل منذ بداية الدوري الممتاز أكثر من أي فريق آخر، ولم يكن هناك أي تعادل سلبي في أي من المباريات الـ65 الأخيرة بين الناديين.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة من 16 انتصارا و3 تعادلات، وهي أفضل بداية موسم في تاريخ النادي.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتصدر فيها ليفربول ترتيب الدوري الممتاز في عيد الميلاد، وهو الفريق الوحيد الذي فشل في الفوز باللقب بعد تصدره في فترة عيد الميلاد، الأولى بقيادة بينيتيز موسم 2008-2009 (عاد اللقب لمانشستر يونايتد)، وموسم 2013-2014 بقيادة الإيرلندي الشمالي براندون رودجرز (توج مانشستر سيتي باللقب).

في المقابل تراجع مانشستر سيتي إلى ثالث مراكز البريميرليغ بخسارته أمام ليستر سيتي 1-2، وتجمد رصيده عند 44 نقطة، فيما حل مكانه في المركز الثاني توتنهام برصيد 45 نقطة، بفوزه الكبير على بورنموث بخماسية نظيفة.-سكاي نيوز