ليفربول يواجه شبح الاقصاء من كأس الرابطة .. تفاصيل

لندن – يواجه ليفربول خطر حرمانه من فوزه الأخير على ميلتون كينز دونز في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة في كرة القدم، بسبب إشراك لاعب غير مؤهل، بحسب ما أفادت تقارير صحافية السبت.

وأورد موقع “ذي أتلتيك” أن شهادة الانتقال الدولية للاعب ليفربول الإسباني بيدرو تشيريفيلا لم تكن مكتملة، حيث كان اللاعب البالغ من العمر 22 عاما يحتاج إلى شهادة جديدة بعد عودته الى ناديه الأصلي هذا الصيف، اثر انتهاء إعارته مع اكستريمادورا الإسباني.

Liverpool face Carabao Cup expulsion after fielding Pedro Chirivella https://t.co/EvodP4RXts pic.twitter.com/5whnNIAefn — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 28, 2019

ودخل تشيريفيلا بديلا في الدقيقة 63 من المباراة التي فاز فيها ليفربول 2-0 بتشكيلة احتياطية وتأهل الى الدور الرابع ليلتقي آرسنال في مباراة نارية.

وطلب ليفربول في تموز (يوليو) شهادة الانتقال الجديدة، لكن هذه العملية لا يمكن ان تستكمل الا بواسطة الاتحاد الانجليزي، بحسب بطل أوروبا.

وبحسب التقرير، يبدي ليفربول ثقته بالحصول على أسباب تخفيفية، وبالتالي الاكتفاء بغرامة مالية، بدلا من إقصائه من المسابقة الثالثة من حيث الأهمية في إنجلترا بعد الدوري الممتاز والكأس.

وقال ليفربول في بيان: “يدرك النادي وجود مشكلة إدارية محتملة تتعلق بأحد لاعبينا، نعمل مع السلطات المعنية من أجل اثبات وقائع المسألة ولن نعلق على هذا الأمر حتى تكتمل العملية”. (أ ف ب)