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ليفربول يوقع عقد شراكة مع “نايكي” اعتبارا من الموسم المقبل

منذ 3 ساعات

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لندن – أعلن ليفربول الذي يسير بثبات نحو لقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ عام 1990، أنه وقع مع شركة “نايكي” للمستلزمات الرياضية يبدأ مفعوله اعتبارا من الموسم المقبل، لكي تحل بدلا من “نيو بالنس”.

وقال ليفربول الثلاثاء في بيان أن “نايكي” ستزود فرق الرجال والسيدات والأكاديمية والطواقم التدريبية والعاملين في مؤسسة ليفربول (ليفربول فاوندايشن) بملابس اللعب والتدريب، مضيفا على لسان المدير الإداري وكبير المسؤولين التجاريين بيلي هوغان “زينا المميز جزء أساسي من تاريخنا وهويتنا”.

وتابع: “نحن نرحب بنايكي في عائلة نادي ليفربول بصفتها المزود الجديد لألبستنا، ونتوقع منهم أن يكونوا شريكا رائعا للنادي، سواء في الداخل أو في العالم، مع استمرارنا في توسيع قاعدة جماهيرنا”.

ورأى أنه: “كعلامة تجارية، تعكس نايكي طموحاتنا لتعزيز تطورنا، ونتطلع إلى العمل معهم من أجل أن نقدم للمشجعين منتجات جديدة ومثيرة”، حيث تبدأ الشراكة الجديدة اعتبارا من 1 حزيران (يونيو) المقبل.

وقال نائب الرئيس والمدير العام للشركة الأميركية في أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا، بيرت هويت، أن: “نادي ليفربول يتمتع بتراث عريق وهوية قوية”، حيث يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه بعد 21 مرحلة مع مباراة مؤجلة في جعبته. (أ ف ب)

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