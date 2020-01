ليفربول يوقع عقد شراكة مع “نايكي” اعتبارا من الموسم المقبل

لندن – أعلن ليفربول الذي يسير بثبات نحو لقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ عام 1990، أنه وقع مع شركة “نايكي” للمستلزمات الرياضية يبدأ مفعوله اعتبارا من الموسم المقبل، لكي تحل بدلا من “نيو بالنس”.

وقال ليفربول الثلاثاء في بيان أن “نايكي” ستزود فرق الرجال والسيدات والأكاديمية والطواقم التدريبية والعاملين في مؤسسة ليفربول (ليفربول فاوندايشن) بملابس اللعب والتدريب، مضيفا على لسان المدير الإداري وكبير المسؤولين التجاريين بيلي هوغان “زينا المميز جزء أساسي من تاريخنا وهويتنا”.

