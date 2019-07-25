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ليفربول يُحرم من خدمات كلاين لفترة طويلة بسبب الاصابة

منذ ساعتين

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لندن – سيغيب مدافع ليفربول الانجليزي ناثانيال كلاين، المبتعد عن الملاعب لفترة طويلة الموسم الماضي لاصابة بظهره، مجددا بسبب تمزق في الرباط الصليبي الجانبي لركبته اليمنى، بحسب ما ذكر وصيف الدوري الاربعاء.

وتعرض الظهير الايمن البالغ من العمر (28 عاما) لاصابته في مباراة تحضيرية للموسم المقبل بين ليفربول وبروسيا دورتموند الالماني الجمعة في “انديانا” في الولايات المتحدة.

وقال الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول لموقع النادي: “نعبر عن اشمئزازنا مما يحصل لكلاين، تدرب ولعب جيدا ووصل الى فورمة لافتة”.

وعاد كلاين، لاعب كريستال بالاس وساوثامبتون السابق والمعار الى بورنموث معظم الموسم الماضي، الى ليفربول قبل زملائه الذين يكملون جولتهم الاميركية، وذلك للبدء في مرحلة إعادة التأهيل. (أ ف ب)

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