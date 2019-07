ليفربول يُحرم من خدمات كلاين لفترة طويلة بسبب الاصابة

لندن – سيغيب مدافع ليفربول الانجليزي ناثانيال كلاين، المبتعد عن الملاعب لفترة طويلة الموسم الماضي لاصابة بظهره، مجددا بسبب تمزق في الرباط الصليبي الجانبي لركبته اليمنى، بحسب ما ذكر وصيف الدوري الاربعاء.

وتعرض الظهير الايمن البالغ من العمر (28 عاما) لاصابته في مباراة تحضيرية للموسم المقبل بين ليفربول وبروسيا دورتموند الالماني الجمعة في “انديانا” في الولايات المتحدة.

With Nathaniel Clyne's year-ending injury – do Liverpool need defensive reinforcement this summer? pic.twitter.com/gqibMVOGBp

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 25, 2019