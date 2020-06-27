ليفربول يُطالب مشجعيه بعدم الإحتشاد للإحتفال بلقب البريميرليغ

لندن – طلب نادي ليفربول، في بيان مشترك مع شرطة ميرسيسايد، ومجلس مدينة ليفربول، ومجموعة مشجعي الفريق “سبيريت أوف شانكلي”، ألا يتجمع الناس بطريقة غير آمنة للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

والهدف من هذه المبادرة هو عدم تكرار المشهد الذي حدث يومي الخميس والجمعة، حيث تجمع الناس في ساحات ليفربول للاحتفال بأول لقب بريميير ليج منذ ثلاثين عاما، وتجمع المشجعون دون الالتزام بمسافة آمنة فيما بينهم وبدون ارتداء أقنعة.

وقال ليفربول في البيان: “مدينتنا لا تزال في أزمة صحية عامة وهذا السلوك غير مقبول على الإطلاق. مازال الضرر المحتمل بحدوث ذروة ثانية من الإصابة بكوفيد-19 قائما ونحن بحاجة إلى العمل معا للتأكد من أننا لن نضيع هباء كل ما فعلناه عليه أثناء فترة الحجر الصحي”.

Joint statement from LFC, Merseyside Police and Liverpool City Council. — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 27, 2020

ومنذ اللحظة التي سقط فيها مانشستر سيتي أمام تشيلسي ليهدي اللقب لليفربول، خرج الناس للاحتفال بالفوز التاريخي، على الرغم من أن شخصيات مثل مدرب الفريق، الألماني يورجن كلوب طلب القيام بذلك باعتدال وإذا أمكن من المنزل.

وقال النادي الإنجليزي “عندما يكون الوضع آمنا، سنعمل جميعا معا لتنظيم احتفال في جميع أنحاء المدينة. حتى ذلك الحين، ستظل سلامة مدينتنا وشعبنا على رأس أولوياتنا”. (إفي)