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ليفركوزن سيتعاقد مع بالاسيوس بعقد يمتد حتى العام 2025

منذ 39 دقيقة

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برلين – ذكرت صحيفة (كيكر) الرياضية الاثنين، أن نادي باير ليفركوزن الألماني سيضم اللاعب الدولي الأرجنتيني إزيكييل بالاسيوس بعقد يمتد حتى منتصف العام 2025.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن صفقة انتقال لاعب وسط نادي ريفر بليت الأرجنتيني للفريق الألماني تقدر بنحو 22 مليون يورو.

ويسعى باير ليفركوزن لأن يحل بالاسيوس (21 عاما) محل لاعب الوسط الألماني كاي هافرتز (20 عاما) المنتظر أن يرحل عن الفريق في نهاية هذا الموسم.

وودع بالاسيوس ريفر بليت يوم الجمعة الماضي بمباراة فاز خلالها فريقه بثلاثية نظيفة على سنترال كوردوبا وتوج بطلا للدوري الأرجنتيني.

وكان بالاسيوس قد بدأ مسيرته الاحترافية في ريفر بليت في العام 2015 ، وهو يرتدي قيمص منتخب “راقصي التانجو” منذ العام 2018. (إفي)

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