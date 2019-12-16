ليفركوزن سيتعاقد مع بالاسيوس بعقد يمتد حتى العام 2025

برلين – ذكرت صحيفة (كيكر) الرياضية الاثنين، أن نادي باير ليفركوزن الألماني سيضم اللاعب الدولي الأرجنتيني إزيكييل بالاسيوس بعقد يمتد حتى منتصف العام 2025.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن صفقة انتقال لاعب وسط نادي ريفر بليت الأرجنتيني للفريق الألماني تقدر بنحو 22 مليون يورو.

"#River es mi casa, es todo. Voy a extrañar estas cosas"

"Disculpas a los hinchas de no poder darle otra Libertadores"

"Espero volver algún día a mi casa"

"Lo que ganamos en Madrid va a quedar para toda la vida"

Firma: Exequiel Palacios. pic.twitter.com/5rLszGwrK7 — TyC Sports (@TyCSports) December 14, 2019

ويسعى باير ليفركوزن لأن يحل بالاسيوس (21 عاما) محل لاعب الوسط الألماني كاي هافرتز (20 عاما) المنتظر أن يرحل عن الفريق في نهاية هذا الموسم.

وودع بالاسيوس ريفر بليت يوم الجمعة الماضي بمباراة فاز خلالها فريقه بثلاثية نظيفة على سنترال كوردوبا وتوج بطلا للدوري الأرجنتيني.

وكان بالاسيوس قد بدأ مسيرته الاحترافية في ريفر بليت في العام 2015 ، وهو يرتدي قيمص منتخب “راقصي التانجو” منذ العام 2018. (إفي)