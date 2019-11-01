ليفني زعيمة للحظة

إسرائيل هيوم

بقلم: يوسي بيلين 5/5/2015

تسيبي لفني هي إحدى الشخصيات الأكثر إثارة للاهتمام في إسرائيل، وعن حق كرس لها د. ايلان بن عامي، المختص بالكتابة عن النساء في السياسة، بحثا يساعد على فهم بعض من أصول حياتها. لقد جاءت لفني من قلب “العائلة المقاتلة”، مجموعة غير كبيرة واصلت بقدر كبير قيادة ايتسل، وكانت معارضة صلبة من الجانب اليميني من الخريطة السياسية، لحكم دافيد بن غوريون. تلك المجموعة شعرت بانها مستبعدة في السنوات الأولى للدولة (ويذكر قول بن غوريون عند تشكيله الائتلافات الحكومية – بلا حيروت وماتي)، بل ومنبوذة من المؤسسة الاشتراكية – الديمقراطية وهستدروت العمال العامة.

كونها كانت خارج الاجماع، ولمعارضتها القاطعة لتقسيم البلاد، وتطلعها لدولة يهودية على ضفتي الاردن، ومطالبتها باقتصاد حر لا تتحكم به الدولة او الاتحادات المهنية، كل هذا جعلها عنصرا يحمل على مدى سنوات طويلة – وربما حتى اليوم – احساسا بالظلم وانعدام العدالة. كما أن جيل الاستمرار لقادة الحركة، التي هي بعض من الشخصيات البارزة في اوساطه لم يعودوا يتماثلون مع مواقف اليمين التي ميزت آبائه، لم يتخلَّ عن الاحساس اياه وعن العداء لقيادة الدولة حتى التحول في 1977.

ان ورقة الفحص التي تعبر عن التمييز بين جيل الاستمرار لحركة حيروت وبين أغلب ابناء جيله الآخرين، هي الموقف من “التلينا”. في نظر الأوائل سيكون الحديث دوما يدور عن سفينة على مهاجر سطحها مهاجرون جدد وسلاح في صالح الدولة الجديدة التي تأسست قبل أقل من شهر من وصول السفينة الى شواطئ البلاد، والتي اطلقت المؤسسة الرسمية النار عليها وقتلت فيها انطلاقا من الرغبة الاحتكارية في التحكم. في نظر الاخرين تعد هذه خطوة قيادية من بن غوريون الذي لم يكن مستعدا لان يوافق على ان تبقى في إسرائيل بعد قيام الدولة ميليشيات تسلح بشكل منفصل بدلا من أن يصل السلاح الى الجيش الإسرائيلي. تنتمي لفني الى الجيل الوسط الذي تخلى عن المواقف المتطرفة لليمين ولكنه لم يودع احساس الالم بالنبذ. هذا الاحساس يمر كالخيط الثاني في كتاب بن عامي، الذي يعبر جيدا عما تتميز به مجموعة ابناء الاربعينيات والخمسينيات، التي تسمى “الامراء”.

تتجسد هذه المزايا في قصة لفني على عدة مستويات: شخصيا توجد فيها رفاقية وزعامة، ومن جهة اخرى تنتقد على السلوك البارد والاستخدامي جدا. في المجال السياسي يتجسد التناقض في أنها من جهة ترى في السلام مع الفلسطينيين هدفا يبرر نشاطها السياسي في العشرين سنة الاخيرة، ومن جهة اخرى تعارض الحلول الوسط في موضوعين – دون حل وسط ما فيهما لن يكون السلام: حل، وان كان رمزيا وماليا، للاجئين الفلسطينيين وتقسيم شرقي القدس.

ومثلما قاتلت كاللبؤة في استئناف المفاوضات السياسية، وترى فيها السبيل الوحيد لانقاذ اسرائيل من اضاعة اساسها اليهودي والديمقراطي فانها تصبح، مع تجدد المحادثات، الرمز اليميني في المفاوضات. حتى عندما تكون خلافات قاسية بينها وبين ممثل نتنياهو، اسحق مولكو، فهذا لا يعني عدم التوافق في هذين الموضوعين.

تناقض آخر وجد تعبيره في محاولتها (الناجحة) لاقناع الادارة الأميركية الا تتقدم في المسيرة السلمية قبل ان تحل محل اولمرت كرئيسة للوزراء. ويقتبس عن وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس في الكتاب كمن تشهد على ذلك، ولا يوجد في الكتاب نفي من جانب لفني. ظاهرا، من كان معنيا بالسلام، محظور عليه أن يكبح المساعي في هذا الاتجاه، ولكن يحتمل ان تكون عدم الثقة باولمرت، واحساسها بانه فقد الكوابح أدى بها لان تتخذ خطوة غير عادية: وزيرة خارجية تطلب من القوة العظمى الوحيدة في العالم الا تساعد في تحقيق الهدف الغالي جدا في نظرها.

الكتاب لا يحل بضعة الغاز ينطوي عليها عمل لفني. السياسي: ماذا حصل في المحادثات التي ادارها وزير الخارجية جون كيري في عامي 2013 – 2014 والتي وقفت فيها، رسميا على الاقل، على رأس الفريق الإسرائيلي. لماذا وعلى ماذا توقفت المحادثات، ولماذا لم تعمل بشكل قاطع، على الاقل وفقا لما هو معروف، على استئنافها. واللغز السياسي يرتبط بعدم اقامة الحكومة في 2008. اولمرت استقال من منصبه، الرئيس شمعون بيرس كلف لفني بتشكيل الحكومة، كان يخيل أنه لن تكون مشكلة كبرى في تشكيل ائتلاف مشابه لذاك الذي كان لاولمرت، ولكن لفني اعادت التكليف على خلفية رفضها الخضوع لمطالب شاس. لقد كانت هذه لحظة حرجة، ولو انتهت بتشكيل حكومة برئاسة لفني، لكان من المحتمل أن بدت السنوات الـ 11 الاخيرة بشكل مختلف تماما. فما الذي بالضبط جعلها تصل الى هذا القرار المتسرع ما يزال يحتاج الى ايضاح، لا يقدمه الكتاب.

يقرأ الكتاب بتواصل وباهتمام، وان كان يستند على نحو شبه حصري على الاخبار والمقالات في الصحف، وهو يشكل اساسا لكتاب حاول حل المسائل التي بقيت مفتوحة في قصة لفني.