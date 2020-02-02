ليكرز يتخطى احزانه ويحقق اول فوز له بعد مأساة كوبي براينت

لوس انجليس – تخطى لوس انجليس ليكرز المشاعر والدموع التي رافقت تكريم اسطورته السابقة كوبي براينت الذي قضى في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الاحد الماضي، وحقق اول فوز له بعد تلك المأساة اثر تغلبه على ساكرامنتو كينغز 129-113 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وكان مقررا ان يلتقي ليكرز جاره كليبرز في دربي مدينة لوس انجليس الثلاثاء الماضي لكن وفاة براينت ادت الى تأجيلها الى موعد لاحق، ثم خاض ليكرز اول مباراة له بعدها يوم الجمعة وخصصها لتخليد ذكراه وانتهت بخسارتها امام بورتلاند ترايل بلايزرز 119-127.

وقال مدرب ليكرز فرانك فوغل “انه فوزنا الاول بعد المأساة. لن نشعر بان الامور طبيعية. لن يكون الامر كذلك ابدا”.

وتابع “اعجبتني كثيرا ردة الفعل. كنا ندرك بان مباراة الجمعة ضد بورتلاند كانت مليئة بالمشاعر لكننا نجحنا في تخطي هذا الامر. اليوم عدنا الى السكة الصحيحة وعرفنا كيف نفوز على الرغم من كل شيء”.

وللمرة الثانية تواليا، تألق نجم ليكرز انتوني ديفيس، فبعد تسجيله 37 نقطة في سلة بورتلاند، اضاف 21 في سلة ساكرامنتو.

وتخطى نجم الفريق ليبرون جيمس، الاكثر تأثرا برحيل صديقه جيمس، احزانه وسجل “تريبل دابل” مع 15 نقطة و10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وكان جيمس احد اخر الاشخاص الذين تحدثوا مع كوبي براينت قبل الحادث المأساوي وقال في هذا الصدد “انها (المحادثة الهاتفية) ليس ذكرى طيبة لأنها كانت الاخيرة. سنحت لي الفرصة لكي اتكلم معه لكن للاسف انها ذكرى اليمة بالنسبة الي”. .

واعرب جيمس عن تأثره العميق من رد فعل الجمهور تجاه فقدان كوبي بقوله “يتعين علينا التأقلم مع مظاهر التعبير عن المشاعر تجاه كوبي في مبارياتنا المقبلة، انه اقل ما يستحق قياسا بما قدمه للدوري على مدى 20 عاما”.

وهي المرة الحادية عشرة التي يسجل فيها جيمس “تريبل دابل” هذا الموسم والثانية والتسعون في مسيرته، ولا يتفوق عليه في هذا المجال سوى اربعة لاعبين هم اوسكار روبرتسون (181) وراسل وستبروك (146) وماجيك جونسون (138) وجايسون كيد (107).

واضاف ايفري برادلي 19 نقطة بينها 16 في الربع الاول علما بان ليكرز سجل 81 نقطة في الشوط الاول.

وتابع داميان ليلارد تألقه اللافت في الاونة الاخيرة وقاد بورتلاند ترايل بلايزرز الى فوز صريح على يوتا جاز 124-107 بتسجيله 51 نقطة. وهي المرة الثالثة في اخر ست مباريات يتخطى فيها ليلارد حاجز ال50 نقطة والمرة الرابعة هذا الموسم.

وحقق بوسطن سلتيكس فوزه السادس في اخر سبع مباريات وكان على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 116-95 بينها 32 نقطة لجايلين براون، واضاف زميلاه جايسون تاتوم وماركوس سمارت 25 و16 نقطة تواليا.

وخاض بوسطن المباراة في غياب نجمه كيمبا ووكر الذي يعاني من اصابة في ركبته اليسرى.

وثأر سلتيكس بالتالي من فيلادلفيا الذي هزمه في المواجهات الثلاث التي جمعت بينهما هذا الموسم.

وسجل كواهي لينارد 31 ليقود لوس انجليس كليبرز الى الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 118-106. وهي المرة التاسعة تواليا التي يتخطى فيها لينارد حاجز ال30 نقطة، واضاف زميله بول جورج العائد من اصابة 21 نقطة مع 7 متابعات في 25 دقيقة.

وتعرض لاعب ارتكاز ونجم بروكلين نتس كايري ايرفينغ لاصابة في ركبته خلال خسارة فريقه امام واشنطن ويزاردز 107-113 ولم يكملها.

وسيخضع ايرفينغ لفحص باشعة الرنين المغناطيسي لمعرفة مدى خطورة اصابته.

في المقابل، تلقى غولدن ستايت ووريرز نبأ سارا يتمثل بتاكيد عودة نجمه ستيفن كوري افضل لاعب في الدوري عامي 2015 و2016 الى الملاعب في اذار/مارس المقبل بعد تعرضه لكسر في يده في 30 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

واصدر ناديه بيانا جاء فيه بان كوري “حقق تطورا في الاسابيع الاخيرة ولدينا امل كبير بفضل هذا التطور في رؤيته (العودة الى الملاعب) خلال اذار/مارس”.

وكان كوري سجل معدلا مقداره 3ر20 نقطة و5ر6 تمريرات حاسمة و5 متابعات في المباراة الواحدة قبل اصابته.

-(أ ف ب)