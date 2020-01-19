ليكرز يتفوق على روكتس وباكس يفرض إيقاعه – فيديو

لوس انجليس – تفوق لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس على مضيفه هيوستن روكتس ونجمه جيمس هاردن في أبرز مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين السبت، والتي شهدت مواصلة ميلووكي باكس سطوته في صدارة المنطقة الغربية.

وخرج جيمس متوفقا في معركة النجومية ضد هاردن، بقيادته متصدر ترتيب المنطقة الغربية ليكرز للفوز على روكتس بنتيجة 124-115، بينما عزز ميلووكي سجله كأفضل فريق هذا الموسم، ورفع رصيده من الانتصارات الى 38 بتغلبه على مضيفه بروكلين نتس 117-97، وفاجأ فينيكس صنز مضيفه بوسطن سلتيكس بالتغلب عليه 123-119.

في المباراة الأولى، تمكن جيمس أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، من تسجيل 31 نقطة مع خمس متابعات و12 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه متصدر المنطقة الغربية الى فوزه الـ34 في مقابل ثماني هزائم، ويعوض خسارته الأربعاء أمام أورلاندو ماجيك (118-119).

LeBron's getting "MVP!" chants in Houston 👑 pic.twitter.com/AAwFiqcnhf — SportsCenter (@SportsCenter) January 19, 2020

وكانت تلك الخسارة الأولى بعد تسعة انتصارات متتالية لفريق مدينة لوس أنجليس الباحث هذا الموسم عن استعادة مكانته، بعد غيابه في الموسم الماضي عن الأدوار الاقصائية “بلاي أوف”.

وعلق جيمس على الفوز بالقول “نريد أن نواصل التحسن نريد أن نواصل ما نقوم به على مدى الموسم، هذا موسم من 82 مباراة”، مضيفا “كانت لدينا فرصة لاستجماع القوى، استعادة التركيز، وبدء النصف الثاني من الموسم بالطريقة الصحيحة، وقد قمنا بذلك”.

وقاد جيمس فريقه للتفوق على روكتس وهاردن، أفضل لاعب في الدوري لعام 2018، رغم إنهاء الأخير المباراة مع 34 نقطة وست متابعات وسبع تمريرات، بينما كان زميله راسل وستبروك أفضل مسجل مع 35 نقطة.

ولم يتمكن الثنائي هاردن-وستبروك من انقاذ فريقهما من الهزيمة الثالثة تواليا والـ15 في 41 مباراة، على رغم انه بقي متقدما حتى منتصف الربع الثالث. لكن هذا الربع شكل نقطة تحول لصالح ليكرز، اذ أنهاه لصالحه 32-17، وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وخاض ليكرز مباراة الأمس في ظل الغياب المستمر لنجمه الآخر أنطوني ديفيس بسبب الإصابة، وذلك للمباراة الخامسة تواليا.

وعوّض كايل كوزما وداني غرين غياب ديفيس بشكل مثالي، اذ سجل الأول 23 نقطة مع ثماني متابعات، بينما كان نصيب الثاني 20 نقطة.

ونجح القطب الثاني للوس أنجليس، كليبيرز صاحب المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية، في تحقيق فوزه الـ30 هذا الموسم مقابل 13 خسارة، وجاء على حساب مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 133-130.

وأتى الفوز بفضل 39 نقطة للنجم كواهي لينارد المنضم الى صفوف كليبيرز هذا الموسم بعد قيادته تورونتو رابتورز الى لقب الموسم الماضي.

وبينما استعاد ليكرز إيقاع الفوز، واصل باكس متصدر المنطقة الشرقية العزف على هذه النغمة التي نادرا ما غابت عنه هذا الموسم، اذ يكتفي بست هزائم في 44 مباراة.

وحمل فوز ميلووكي على بروكلين الرقم 6 تواليا هذا الموسم، وأتى في مباراة هيمن عليها بشكل شبه تام. وباستثناء تقدم محدود بأربع نقاط في الربع الأول، لم يجد نتس حلا لوقف نجوم ميلووكي، لاسيما أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (29 نقطة و12 متابعة) وكريس ميدلتون (20 نقطة).

وأتى فوز باكس بعد يومين من فوزه أيضا على بوسطن 128-123، في مباراة فرّط فيها بفارق كبير من النقاط، لكنه تمكن من حسمها لصالحه.

وقال النجم اليوناني بشأن مباراة السبت “كنا مركزين، كان الفارق لصالحنا لكننا لعبنا كما وأننا نخوض مباراة متعادلة نعرف ان بروكلين فريق قادر على تقديم أداء قوي. لكننا كنا أذكياء، مررنا الكرة، حصلنا على رميات جيدة، وتمكنا من البناء على هذا التقدم”.

وعانى بروكلين على صعيد التسجيل، اذ أن أفضل مسجله في صفوفه كان كايري إيرفينغ مع 17 نقطة فقط.

ويبتعد ميلووكي بفارق مريح في صدارة الشرقية، أمام ثلاثة فرق يفصل بين كل منها انتصار واحد هي ميامي هيت (29 فوزا و12 خسارة)، حامل اللقب تورونتو رابتورز (28-14)، وبوسطن سلتيكس (27-14).

وتقدم تورونتو الى المركز الثالث على حساب بوسطن، بتحقيقه فوزه الثالث تواليا والثاني في يومين، بتغلبه على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 122-112.

وجاء فوز رابتورز على تمبروولفز، غداة تغلبه الكاسح على ضيفه واشنطن ويزاردز بنتيجة 140-111، في مباراة عادل فيها بطل الدوري رقمه القياسي الخاص لأكبر عدد من النقاط في مباراة واحدة.

وكان أفضل في مباراة السبت لتورونتو، فريد فانفليت العائد من غياب بسبب الإصابة، مع 29 نقطة، بينما أضاف كايل لاوري 28 نقطة.

ولم يتمكن أندرو ويغينز لاعب مينيسوتا، والذي حقق أول “تريبل دابل” في مسيرته مع 18 نقطة و10 متابعات و11 تمريرة حاسمة، من انقاذ فريقه من الخسارة الخامسة تواليا والـ27 في 42 مباراة هذا الموسم.

من جهته، تلقى بوسطن الخسارة الثالثة تواليا، وأتت على يد صاحب المركز التاسع في المنطقة الغربية فينيكس.

وبرز في صفوف الفائز ديفن بوكر مع 39 نقطة و10 متابعات وتسع تمريرات حاسمة، بينما كان ماركوس سمارت الأفضل في صفوف بوسطن مع 37 نقطة منها 11 رمية ثلاثية ناجحة هي الأعلى في تاريخ فريقه.

وفي بقية مباريات السبت، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على بورتلاند ترايل بلايزرز119 – 106، وديترويت بيستونز على أتلانتا هوكس 136-103، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نيويورك نيكس 90-87، ويوتا جاز على ساكرامنتو كينغز 123 – 101، وشيكاغو بولز على كليفلاند كافالييرز 118 – 116، وغولدن ستايت ووريرز على أورلاندو ماجيك 109 – (أ ف ب)