ليكرز يتفوّق على كليبيرز وخسارة ثانية تواليا لباكس بالدوري الأميركي

لوس انجليس – تفوق لوس أنجليس ليكرز الأحد على غريمه ومضيفه لوس أنجليس كليبيرز للمرة الأولى هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بينما تلقى صاحب أفضل سجل ميلووكي باكس خسارته الثانية تواليا والثالثة في آخر أربع مباريات، بسقوطه على أرض فينيكس صنز.

وقاد الثنائي ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس لوس أنجليس ليكرز الى الفوز على كليبيرز 112-103، وذلك للمرة الأولى في ثالث مواجهة بين الفريقين في موسم 2019-2020، بينما خسر ميلووكي في غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أمام صنز 131-140.

في المباراة الأولى، تعاون النجمان ديفيس وجيمس على تسجيل 58 نقطة لصالح فريقهما متصدر ترتيب المنطقة الغربية، اذ أنهى الأول اللقاء مع 30 نقطة وثماني متابعات، بينما ساهم الثاني بـ28 نقطة وسبع متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

🎥 LeBron on Avery Bradley's performance: "We know what we are going to get from him defensively, but what he gave us offensively was gigantic." pic.twitter.com/3bw46q9HBY — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 9, 2020

وسبق لليكرز ان خسر أمام كليبيرز في افتتاح الموسم (102-112) ويوم عيد الميلاد (106-111)، ويحتل القطبان المركزين الأول والثاني في الغرب، وفرضا نفسيهما ضمن أبرز المنافسين المحتملين على اللقب، لاسيما ليكرز الباحث عن استعادة مكانته بعدما غاب في الموسم الماضي عن الأدوار الإقصائية.

وقال جيمس “هذان فريقان يستعدان للبلاي أوف”، معتبرا ان ليكرز “قاتل بقوة” لتحقيق الفوز على القطب الثاني لمدينة لوس أنجليس، وضمنت ثلاثة فرق حتى الآن بلوغ الـ “بلاي أوف”، هي ليكرز وباكس، وحامل اللقب تورونتو رابتورز، ثاني ترتيب المنطقة الشرقية حاليا.

وأتى فوز ليكرز على منافسه بعد يومين من فوزه على أفضل فريق (ميلووكي) بنتيجة 113-103، رافعا سلسلة انتصاراته المتتالية لأربعة، وعلق “الملك” جيمس بالقول “كنا نعرف انها نهاية أسبوع كبيرة بالنسبة إلينا. ميلووكي الجمعة وهو أفضل فريق في الدوري، وكليبيرز الذي سبق له التغلب علينا مرتين. لا نريد ان يتم اكتساحنا من قبل أحد”.

ورأى مدرب ليكرز فرانك فوغل ان جيمس قدم “نهاية أسبوع تعد من الأفضل له في قميص ليكرز”، مشيدا أيضا بدور ديفيس المنضم الى الفريق هذا الموسم آتيا من نيو أورليانز بيليكانز، وإضافة الى البروز المعتاد من جميس وديفيس، اعتمد ليكرز في مباراة الأحد على آيفري برادلي الذي أنهى اللقاء مع 24 نقطة وثلاث متابعات.

وفرض ليكرز إيقاعه ليلحق بكليبيرز خسارة أولى بعد ست انتصارات.

🎥 Vogel talks about the 2nd half adjustments the team made to get the edge on the Clippers. pic.twitter.com/5bfe3VGJir — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 9, 2020

ولم يتمكن كليبيرز من تفادي الخسارة العشرين في 63 مباراة، على رغم تسجيل بول جورج 31 نقطة (مع ست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة)، وكواهي لينارد 27 نقطة، ومونتريزل هاريل 20 نقطة مع ثماني متابعات.

في المقابل، حقق ليكرز فوزه الـ49 مقابل 13 خسارة فقط.

وفي مقابل السلسلة الإيجابية لليكرز، يجد ميلووكي نفسه في سيناريو معاكس، اذ تلقى خسارته الثانية تواليا والثالثة في آخر أربع مباريات، على رغم انه لا يزال يتمتع بأفضل سجل في الدوري (53 فوزا و11 خسارة).

وسقط باكس أمام فينيكس في مباراة افتقد خلالها لأفضل لاعب في الموسم الماضي أنتيتوكونمبو بسبب إصابة طفيفة في الركبة اليسرى، ولم يمنح صنز ضيفه أي فرصة لالتقاط أنفاسه أو التقدم عليه، اذ فرض سيطرته عليه من البداية حتى النهاية، لاسيما في الربع الأول الذي أنهاه بنتيجة 47-28، قبل ان يوسع الفارق في الثاني الى 25 نقطة.

وكان أفضل مسجل في صفوف باكس كريس ميدلتون مع 39 نقطة، بينما كان ديفن بوكر الأفضل في صفوف فينيكس مع 36 نقطة، وقاد فريقه الى تحقيق فوزه الثالث تواليا، في سلسلة أتت بعد ثلاث هزائم متتالية أيضا. (أ ف ب)