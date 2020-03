ليكرز يتفوّق على كليبيرز وخسارة ثانية تواليا لباكس بالدوري الأميركي

لوس انجليس – تفوق لوس أنجليس ليكرز الأحد على غريمه ومضيفه لوس أنجليس كليبيرز للمرة الأولى هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بينما تلقى صاحب أفضل سجل ميلووكي باكس خسارته الثانية تواليا والثالثة في آخر أربع مباريات، بسقوطه على أرض فينيكس صنز.

وقاد الثنائي ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس لوس أنجليس ليكرز الى الفوز على كليبيرز 112-103، وذلك للمرة الأولى في ثالث مواجهة بين الفريقين في موسم 2019-2020، بينما خسر ميلووكي في غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أمام صنز 131-140.

في المباراة الأولى، تعاون النجمان ديفيس وجيمس على تسجيل 58 نقطة لصالح فريقهما متصدر ترتيب المنطقة الغربية، اذ أنهى الأول اللقاء مع 30 نقطة وثماني متابعات، بينما ساهم الثاني بـ28 نقطة وسبع متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

🎥 LeBron on Avery Bradley's performance: "We know what we are going to get from him defensively, but what he gave us offensively was gigantic." pic.twitter.com/3bw46q9HBY

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 9, 2020