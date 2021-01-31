ليكرز يثأر من بوسطن ويضع حدا لخسارتين بالدوري الأميركي للمحترفين

لوس انجليس – وضع لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب حدا لخسارتين تواليا وقاده أنتوني ديفيس بنقاطه الـ27 إلى فوز بالغ الصعوبة على غريمه بوسطن سلتيكس 96-95، السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد خلوده إلى الراحة في خسارة ديترويت بيستونز الخميس نتيجة تعرضه لاصابة في فخذه، برز ديفيس واضاف إلى نقاطه 14 متابعة.

وانهى “الملك” ليبرون جيمس المباراة مع 21 نقطة، 7 متابعات و7 تمريرات حاسمة، ليضع فريقه حدا لخسارتين أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وديترويت.

قال ديفيس “نحن فريق لا يقبل بخسارة مباراتين تواليا، ولقد خسرنا مباراتين. بالتأكيد لم نكن لنكن لنخسر ثلاث مباريات تواليا”. لكن المباراة كانت متقاربة جدا.

لدى الخاسر الذي لعب ارضه، سجل جايسون تايتوم 30 نقطة و9 متابعات وأضاف جايلن براون 28.

زرع جيمس ثلاثية منحت فريقه التقدم 88-85 قبل 5:25 دقائق، ثم رفع التقدم إلى سبع نقط قبل أن ينجح سلتيكس بالعودة.

قبل 32,8 ثانية على النهاية، أنزل تايتوم الفارق إلى نقطة (95-96). صدّ كيمبا ووكر كرة لديفيس، لكنه فشل في استثمارها في الطرف المقابل.

التقط زميله الالماني دانيال ثايس المتابعة دون أن ينجح في اسقاط الكرة في السلة.

وجاءت النتيجة مرضية بالنسبة لديفيس الذي عوّض فريقه زيارة بوسطن الأخيرة في آذار/مارس الماضي “ثأرنا نوعا ما. تغلب علينا هذا الفريق بفارق ثلاثين في زيارتنا الأخيرة لهذه القاعة”.

ورفع ليكرز رصيده إلى 15 فوزا مقابل 6 خسارات في المركز الثالث ضمن المنطقة الغربية، بفارق خسارة عن جاره لوس انجلس كليبرز واثنتين عن يوتا جاز المتصدر، أما بوسطن فيحتل المركز الخامس في المنطقة الشرقية.