ليكرز يثأر من سلتيكس وميلووكي أسرع المتأهلين الى “بلاي أوف”

لوس انجليس – ثأر لوس أنجليس ليكرز من ضيفه بوسطن سلتيكس عندما تغلب عليه بصعوبة 114-112 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ورد الاعتبار لسقوطه المذل أمامه قبل شهر بفارق 32 نقطة.

,عشية الحفل التأبيني المقرر على ملعب “ستيبلز سنتر” لأسطورة لوس أنجليس ليكرز ودوري المحترفين كوبي براينت الذي لقي مصرعه مع ابنته جيانا، البالغة من العمر 13 عاما، وسبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي، رد “الملك” ليبرون جيمس ورفاقه الاعتبار لسقوطهم المذل أمام بوسطن سلتيكس 107-139 في 20 كانون الثاني/يناير الماضي.

وعانى ليكرز لتحقيق فوزه على غريمه التقليدي الذي يتخطاه بفارق لقب واحد على لائحة الأندية الأكثر تتويجا في الدوري (17 لسلتيكس و16 لليكرز). فأمام ناظري أسطورة سلتيكس بيل راسل الذي ارتدى قميصا لبراينت برقم 24 متقدما 18997 متفرجا بملعب ستيبلز، قاد جيمس وأنطوني ديفيس ليكرز إلى فوز قاتل في الثواني الأخيرة من المباراة.

Nothing like your first game-winner for the purple and gold against the green and white 👑 pic.twitter.com/q79n6C9U1G

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 24, 2020