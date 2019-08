ليكرز يحقق بشأن مزاعم تعنيف كازنس لصديقته السابقة

لوس انجليس – فتح نادي لوس أنجليس ليكرز لكرة السلة تحقيقا بشأن مزاعم تشير إلى ان لاعبه المصاب ديماركوس كازنس وجه تهديدات عنيفة لصديقته السابقة في شريط صوتي مسرب.

ومن المحتمل أن يواجه كازنس (29 عاما) إجراءات تأديبية بعد ظهور التسجيل الذي نشره الموقع الالكتروني “تي أم زي”، حيث في التسجيل، يهدد رجل عرّفت عنه صديقته السابقة كريستي ويست على انه كازنس، هذه الاخيرة بعدما رفضت السماح لابنهما حضور حفل زفافه في أتلانتا الاسبوع الماضي.

وقال الرجل الذي تم التعرف على انه كازنس: “سأطلب منك ذلك للمرة الاخيرة قبل أن أصعّد الامور، هل بامكاني أن احصل على ابني، من فضلك؟”.

In case you missed my story Monday, former UK star DeMarcus Cousins got married last weekend in Atlanta. Two of his former UK teammates were groomsmen and another former UK player caught the garter. https://t.co/D3DOHCkQYV

