لوس انجليس – واصل لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب صحوته واستعاد الصدارة بفوزه على مضيفه هيوستن روكتس 120-102، فيما عاد جاره كليبرز الى سكة الانتصارات بتغلبه على ضيفه شيكاغو بولز 130-127 الاحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي شهد تأجيل قمة بوسطن سلتيكس وميامي هيت الوصيف بسبب فيروس كورونا المستجد.

في المباراة الاولى، يدين ليكرز بفوزه الى نجمه أنطوني ديفيس الذي كان افضل مسجل في صفوفه وفي المباراة برصيد 27 نقطة مع اربع متابعات، متوفقا على هداف الدوري في الاعوام الثلاثة الاخيرة نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن الذي سجل 20 نقطة فقط مع 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات.

وأضاف النجم الاخر في صفوف ليكرز “الملك” ليبرون جيمس 18 نقطة مع 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، فيما كان كريستيان وود أفضل مسجل في صفوف روكتس برصيد 23 نقطة.

وهو الفوز الثاني على التوالي لليكرز منذ خسارته امام ضيفه سان انتونيو سبيرز 109-118 الخميس، والثامن هذا الموسم في 11 مباراة فاستعاد صدارة الدوري من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي لعب 10 مباريات فقط حتى الان.

وفرض ليكرز افضليته على اغلب فترات المباراة وتحديدا الربع الثاني الذي حسمه بفارق 15 نقطة (40-25) بعدما كسب الاول بفارق 4 نقاط (25-21) لينهي الشوط الاول في صالحه بفارق 19 نقطة (65-46).

Great defense leads to great offense. (📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/6xJ9r4c8jO — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 11, 2021

وحاول هيوستن روكتس تدارك الموقف في الربع الثالث وكسبه بفارق 6 نقاط (29-23)، لكن سرعان ما استعاد الضيوف السيطرة في الربع الاخير وكسبوه بفارق 5 نقاط (32-27).

وفي الثانية، قاد النجم كواهي لينارد القطب الثاني لمدينة لوس انجليس، كليبرز الى استعادة التوازن عقب الخسارة المخيبة امام غولدن ستايت ووريرز (105-115) بعدما كان متقدما بفارق 20 نقطة، والفوز على ضيفه شيكاغو بولز 130-127.

وسجل لينارد 35 نقطة بينها 21 نقطة في الربع الثالث، وأنهى المباراة بسبع رميات ثلاثية بينها واحدة في الربع الثالث مكنته من تجاوز حاجز 10 الاف نقطة منذ بدء مسيرته الاحترافية، وأضاف بول جورج 28 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات.

وعلق لينارد الساعي الى لقبه الثالث في الدوري بعد 2014 مع سان انتونيو سبيرز و2019 مع تورونتو رابتورز، على انجازه قائلا “انها ثمار العمل الجاد والتفاني”، مضيفا “ألتزم كل يوم في التدريبات واضعا في ذهني هدفا محددا”. ولم تنفع الضيوف النقاط الـ45 التي سجلها زاش ليفاين في تجنيب فريقه شيكاغو الخسارة الثالثة تواليا والسابعة هذا الموسم.

وفرض النجم كيفن دورانت نفسه نجما في مباراة فريقه بروكلين نتس بتسجيله 36 نقطة مع 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة لكنها لم تكن كافية لقيادته الى الفوز على فريقه السابق ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر حيث خسر 116-129.

وكانت المباراة الاولى التي يخوضها دورانت بعد غياب 10 ايام بسبب الحجر الصحي اثر مخالطته احد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

رغم عودة نجمه كيفين دورانت، بروكلين نتس يخسر على أرضه من أوكلاهوما سيتي ثاندر 116 – 129 متكبدا خسارته السادسة هذا الموسم pic.twitter.com/mj8jDt8nfD — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) January 11, 2021

ودفع بروكلين نتس الذي خاض المباراة في غياب نجمه الاخر كايري ايرفينغ المصاب، ثمن ادائه المخيب في الربع الثالث والذي خسره بفارق 19 نقطة (18-37) وبالتالي تخلفه بفارق 13 نقطة حافظ عليها الضيوف بعدما فرضوا التعادل في الربع الاخير 3–35.

وبرز شاي جيلجيوس-الكسندر وآل هورفورد والبديل الغيني الاصل حميدو ديالو في صفوف ثاندر بتسجيل الاول 31 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة و6 متابعات، والثاني 22 نقطة مع 6 متابعات، والثالث 25 نقطة. وانتهت قمة تورونتو رابتورز بطل 2019 ومضيفه وصيفه غولدن ستايت ووريرز لصالح الاخير بفارق نقطة واحدة 106-105.

وفرص الكاميروني باسكال سياكام نفسه نجما في صفوف رابتورز بتسجيله 25 نقطة وكاد يمنحه فوزا غاليا في الثانية الاخيرة من محاولة جانبت السلة ليتعرض فريقه الى الخسارة السابعة في 9 مباريات.

وبرز ايضا في صفوف الخاسر فريد فانفليت وكايل لاوري بتسجيلهما 21 و17 نقطة على التوالي، فيما كان أندرو ويغينز افضل مسجل في صفوف الفائز برصيد 17 نقطة، واكتفى النجم ستيفن كوري بـ11 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

ومني نيويورك نيكس بخسارته الثانية على التوالي عندما سقط امام ضيفه دنفر ناغتس 89-114.

وكعادته تألق العملاق الصربي نيكولا يوكيتش في صفوف ناغتس الذي تقدم بفارق 21 نقطة في الشوط الاول (59-38)، بتسجيله 22 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وفاز مينيسوتا تمبروولفز على ضيفه سان انتونيو سبيرز 96-88 بفضل 27 نقطة لدانجيلو راسل و24 نقطة لمالك بيزلي، ويوتا جاز على ضيفه ديترويت بيستونز 96-86 بفضل 28 نقطة لدونوفان ميتشل و22 لمايك كونلي.

وتأجلت مباراة القمة بين بوسطن سلتيكس وضيفه ميامي الوصيف لعدم تمكن الاخير من تقديم ثمانية لاعبين على الاقل لخوضها وذلك بسبب خضوع العديد من لاعبيه الى الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وقالت رابطة الدوري في بيان “تم تأجيل مباراة الدوري الاميركي للمحترفين المقررة الليلة بين ميامي وبوسطن بملعب تي دي غاردن وفقًا لبروتوكولات الصحة والسلامة في الرابطة. نظرًا لتعقب حالات مخالطة في صفوف ميامي هيت، لم يكن لدى الفريق ثمانية لاعبين للمشاركة في هذه المباراة”. (أ ف ب)