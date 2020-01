ليكرز يُسقِط دالاس ويوتا يعزز انتصاراته بدوري السلة الأميركي

لوس انجليس – قاد ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز للتغلب على مضيفه دالاس مافريكس بغياب أنطوني ديفيس المصاب، بينما عزز يوتا جاز سلسلة انتصاراته المتتالية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الجمعة.

ومنح جيمس ليكرز متصدر ترتيب المنطقة الغربية، الفوز على مضيفه دالاس ونجمه السلوفيني لوكا دونشيتش بنتيجة 129-114، بينما عزز ميلووكي باكس متصدر ترتيب الشرقية سجله الأفضل في الدوري بفوز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 127-106، وحقق يوتا فوزه الثامن تواليا بالتغلب على ضيفه تشارلوت هورنتس بنتيجة 109-92، وحقق ليكرز فوزه السابع تواليا، وأتى على حساب فريق يبدو – مثله مثل فريق لوس أنجليس – مرشحا للذهاب بعيدا هذا الموسم.

وبرز جيمس مع 35 نقطة و16 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، علما بأنه خاض اللقاء وهو يعاني من فيروس، لكن كان من الصعب على ليكرز عدم إشراكه في غياب ديفيس بسبب إصابة في أسفل الظهر عانى منها جراء سقوطه القوي في المباراة ضد نيويورك نيكس (117-87) الخميس.

وحقق جيمس الذي اختير أربع مرات أفضل لاعب في الـ “ان بي ايه”، انجازا شخصيا أمس، اذ أصبح في المركز الرابع في تاريخ الدوري لجهة المحاولات الناجحة (12197)، متقدما أسطورة اللعبة مايكل جوردان.

ويبرز الثنائي جيمس وديفيس المنضم الى ليكرز هذا الموسم آتيا من نيو أورليانز بيليكانز، في مسعى الفريق للعودة الى مصاف الكبار بعد غيابه عن الأدوار الاقصائية “بلاي أوف” في الموسم الماضي. ويتصدر ديفيس معدل التسجيل في الفريق مع 27,1 نقطة في المباراة الواحدة.

في المقابل، تواصل افتقاد دالاس للاعبه اللاتفي كريستابس بورزينغيس الذي غاب عن المباريات الست الأخيرة بسبب الإصابة، وعانى نجم مافريكس هذا الموسم دونشيتش من الضغط الدفاعي الذي فرضه عليه لاعبو ليكرز، لكنه تمكن من إنهاء اللقاء مع 25 نقطة وعشر متابعات وسبع تمريرات حاسمة، لكنه خسر الكرة 6 مرات.

وفرض ليكرز سيطرته بشكل كامل، ولم يسمح لمافريكس بالتقدم سوى بفارق بنقطتين في الربع الأول، قبل ان يمسك بزمام المبادرة ويوسع الفارق الى 22 نقطة في الثاني، ويحافظ على نحو 20 نقطة من الفارق في مراحل عدة من الربع الأخير.

وحقق ليكرز فوزه السابع تواليا، في سلسلة هي الثانية من نوعها منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعدما فاز بسبع مباريات أيضا بين الثالث من الشهر والـ15 منه، قبل أن يتلقى أربع هزائم متتالية.

من جهته، عزز ميلووكي باكس متصدر ترتيب المنطقة الشرقية، سجله الأفضل في الدوري هذا الموسم، بتحقيق فوزه الـ34 مقابل ست هزائم فقط، والذي جاء بنتيجة 127-106 على حساب مضيفه ساكرامنتو كينغز.

وكان أفضل مسجل لميلووكي كريس ميدلتون مع 27 نقطة، وقاد فريقه الى تحقيق الفوز السابع له في آخر ثماني مباريات. من جهته، سجل نجم الفريق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 13 نقطة مع 10 متابعات.

وواصل يوتا جاز سلسلة الانتصارات المتتالية الأفضل حاليا في الدوري، ورفعها الى ثمانية بفوز على ضيفه تشارلوت هورنتس 109-92.

وهيمن يوتا بدءا من الربع الأول الذي أنهاه بفارق 16 نقطة (29-13)، وواصل التقدم بشكل تدريجي وصولا الى تحقيق فارق 33 نقطة في الربع الثالث.

LeBron James is the the first Los Angeles Lakers player to make at least 35 points, 15 rebounds, and 5 assists in a game since Shaquille O'Neal in the 2003-04 season.#LakeShow #NBA #NBAallDay pic.twitter.com/7LcOoPouds

— bwin (@bwin) January 11, 2020