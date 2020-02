ليكرز يُعزز صدارته للمنطقة الغربية ورابتورز يستعيد نغمة الفوز

لوس انجليس – عزز لوس انجليس ليكرز صدارته للمنطقة الغربية بفوز هام على ممفيس غريزليز 117-105 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في حين استعاد توروبتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي نغمة الانتصارات، وهو الفوز الرابع تواليا لليكرز والثالث تواليا له على غريزليز هذا الموسم ليرفع رصيده الى 42 فوزا مقابل 12 خسارة.

وساهم نجما الفريق ليبرون جيمس وانطوني ديفيس بأكثر من نصف نقاط ليكرز، فسجل الاول 32 نقطة مع 7 تمريرات حامسة، واضاف الثاني 28 نقطة و13 متابعة.

تقدم ليكرز في نهاية الشوط الاول بفارق 19 نقطة (60-41)، ثم نجح غريزليز في فرض سيطرته على مجريات الربع الثالث تماما مقلصا الفارق الى اربع نقاط في احدى مراحله (88-84)، لكن ليكرز رد التحية من خلال تسجيله 13 نقطة مقابل 3 فقط لمنافسه مباشرة لينهي المباراة بفارق مريح.

Break was nice, but a week without winning is a week too long. #LakersWin pic.twitter.com/jQOqcWDKOs

ويلتقي ليكرز مع بوسطن سلتيكس ثالث المنطقة الشرقية الاحد في مواجهة نارية وثأرية بالنسبة الى الاول بعد تلقيه خسارة قاسية في عقر دار منافسه قبل حوالي شهر.

واعلنت رابطة كرة السلة الاميركية بان مباراة دربي لوس انجليس بين ليكرز وكليبرز التي كانت مقررة في 28 كانون الثاني/يناير الماضي وتأجلت بعد مصرع اسطورة الاول كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في 26 من الشهر الماضي، ستقام في 9 نيسان/المقبل على ملعب “ستايبلز سنتر” الذي يتقاسمه الفريقان.

في المقابل، استعاد تورونتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي نغمة الانتصارات اثر تغلبه على فينيكس صنز 118-101 محققا فوزه الثامن تواليا على ملعبه والسادس عشر في اخر 17 مباراة.

وكان بروكلين نتس اوقف سلسلة من 15 انتصارا لرابتورز قبل يومين، وفرض الكاميروني باسكال سياكام نفسه نجما للمباراة بتسجيله 37 نقطة بينها 25 نقطة في الشوط الاول بالاضافة الى 12 متابعة. اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان ديفين بوكر مع 21 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

وقال سياكام “اشعر بحيوية كبيرة”، اما مدرب صنز ريكي روبيو فقال “وضع الفريق المنافس النقاط على الحروف منذ بداية المباراة ليؤكد من دون ادنى شك بانه من المنافسين على اللقب”.

وعزز رابتورز بالتالي مركزه الثاني في المنطقة الشرقية بعد ميلووكي باكس المتصدر رافعا رصيده الى 39 انتصارا مقابل 16 هزيمة.

RT @Lakers:

***

🎥Vogel on LeBron & AC's impact: "They're both just winning players. Alex is one of those guys who impacts the game in a million different ways." pic.twitter.com/229oiFLuyD#LosAngeles #LosAngelesLakers #Lakers#LeBronJames #StriveForGreatn… https://t.co/OUO4TwYbTf

— Lionel Peyronnet (@LionelPeyronnet) February 22, 2020