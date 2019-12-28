“ليكيب” تختار نادال وسيمون بايلز بطلا أبطال العام 2019

باريس – اختير لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال ولاعبة الجمباز سيمون بايلز، بطلا أبطال 2019، في جائزة تمنحها صحيفة (ليكيب) الرياضية الفرنسية لأبرز الرياضيين في العام.

وتفوق نادال، الذي يحصد هذه الجائزة للمرة الرابعة في مسيرته بحصوله على 513 نقطة، على أقرب ملاحقيه، سائق سباقات سيارات الفئة الأولى (فورمولا1)، البريطاني لويس هاميلتون الذي جاء في المركز الثاني بـ413 نقطة يليه المتزلج النمساوي مارسيل هيرشر (329).

وفي المركز الرابع، جاء السباح الأميركي كايلب دريسيل (280 نقطة) يليه خامسا لاعب الرجبي الجنوب أفريقي سيا كوليسي (279)، وبحصوله على هذه الجائزة عن عام 2019، عادل نادال بذلك زميله السويسري روجر فيدرر، وأصبح لديه واحدة أقل من العداء الجامايكي أوسين بولت الذي يحمل الرقم القياسي بخمس جوائز.

وردا على سؤاله عن من يعتبره الأفضل بينه وفيدرير، أكد نادال أن الأمر يتوقف “على اللحظة” التي يعيشها كل منهما، موضحا: “إذا كنت أشعر أنني في حالة جيدة وهو لا، فأنا أفضل، لكن إذا كان العكس صحيح فهو أفضل. في النهاية سيكون من الدقيق أن نقول إن الفارق بيننا ليس كبيرا الآن. من كان الأفضل؟ بصدق لا أعلم”.

وعلى المستوى النسائي، اختيرت لاعبة الجمباز سيمون بايلز بطلة بطلات 2019، لتحصد بذلك هذه الجائزة للمرة الثالثة في مسيرتها على الرغم من صغر سنها (22 عاما).

وطوال مسيرتها، حصدت 4 ميداليلات ذهبية وواحدة برونزية في أوليمبياد 2016 و25 ميدالية مختلفة في بطولات عالمية (19 ذهبية و3 فضية و3 برونزية)، وفي العام 2019 فقط، فازت بايلز بخمس ميداليات ذهبية في البطولات العالمية بمدينة شتوتجارت الألمانية. (إفي)