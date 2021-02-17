ليلارد يتألق بفوز بلايزرز على ثاندر في دوري السلة الأميركي

لوس انجليس -سجّل داميان ليلارد 3 رميات ثلاثية ناجحة في الربع الأخير، ليقود فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-104، وإلى انتصاره الخامس توالياً في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الثلاثاء.

على ملعب “تشيسابيك أنرجي أرينا” في أوكلاهوما، بدأ ليلارد الذي سجل 31 نقطة، مسلسله التهديفي عن الرميات البعيدة قبل أربع دقائق فقط من صافرة النهاية، فسجل الاولى من ثلاث وتعاون مع زميله غاري ترنت جونيور لتسجيل معا 12 نقطة، وساهما في الفوز الخامس تواليا لبلايزرز.

وحقق ليلارد 14 نقطة من مجمل نقاطه في الربع الاخير، في حين نجح بورتلاند في تسجيل 20 رمية ثلاثية.

أضاف ترنت 19 نقطة، وتألق التركي إنيس كانتر بالتقاطه 21 كرة مرتدة.

وسجل للخاسر، الكندي لوغينتز دورت 23 نقطة وأضاف حميدو ديالو 17، وساهما في تقدم ثاندر في النصف الاوّل من الربع الأخير بعدما نجح في الحد من النجاعة الهجومية لمنافسه الذي لم يسجل سوى سلتين من أصل 13 محاولة، لكنهما فشلا في منع الخسارة.

في بوسطن، سجل جايلن براون 27 نقطة، واضاف جايسون تايتوم 21 و8 تمريرات حاسمة وكيمبا ووكر 17 ليقودوا بوسطن سلتيكس للفوز على دنفر ناغتس 112-99.

ونفض سلتكس بفوزه على ناغتس غبار الهزائم التي لاحقته، بعدما سقط في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة.

ولم تحل النقاط 43 التي سجلها نجمه الصربي نيكولا يوكيتش في ابعاد شبح الخسارة عن فريقه ناغتس.

وأضاف الكندي جمال موراي 25 نقطة لكنه في المقابل خسر الكرة 9 مرات، والارجنتيني فاكوندو كامباتسو 15 في مباراته الاولى مع ناغتس.

وفاز نيو أورليانز بيليكانز على ممفيس غريزليز 144-113 بفضل نجمه زيون وليامسون صاحب 31 نقطة.

وأضاف براندون إينغرام 22 نقطة ولونزو بول 13.