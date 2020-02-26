شركات وأعمال

ليلة بلجيكية ساحرة في إنتركونتيننتال الأردن

منذ ساعة واحدة
فندق إنتركونتيننتال الأردن

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عمان – تحت رعاية سفير بلجيكا في الأردن فيليب فاندن بولك، يستضيف فندق إنتركونتيننتال الأردن عشاء احتفاليا بلجيكيا من توقيع الشيف البلجيكي العالمي الشهير فينسنت تيبو الذي سيُعد بذوق وتجدد أفخر المأكولات البلجيكية يوم الاثنين 2 آذار (مارس) 2020.
وفي التراس الخارجي الذي سيحوله مصمم الزهور البلجيكي العالمي دانيال أوست الى واحة جمال من باقات الزهور والورد النادرة، سيقدم الشيف تيبو الى ضيوفه أشهى المأكولات البلجيكية التقليدية ومحطات الطهي الحيّة وسط أجواء موسيقية ساحرة.
يتميز الشيف تيبو بخبرة واسعة وراقية في مجال الطهو العالمي في مطاعم حائزة على جوائز الميشلان ستار، فضلاً عن كونه الشيف وراء شركة “Absolutely Food”، الشركة الذواقة في مجال الطعام.

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