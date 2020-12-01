ليليانا أبو جبارة تبدأ مرحلة التعافي من “الجراحة”

عمان – الغد – من المتوقع أن تبدأ لاعبة المنتخب الوطني للسيدات ونادي شباب الفحيص بكرة السلة، ليليانا أبوجبارة، تدريبات فردية خلال 14 يوما، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية على مستوى الركبة اليمنى لتنظير ومعالجة التهاب الوتر الرضفي، قبل نحو 45 يوما.

وقالت أبو جبارة، في حديثها لـ”الغد”: “الحمد لله أموري أفضل وبدأت أشعر بتحسن، بإمكاني الخضوع لتدريبات فردية خلال الأسبوعين المقبلين بإشراف المدربين نايف عصفور وفيصل النسور، كما سأقوم بعمل حصص خاصة مع المدرب سام دغلس بعد مرور 10 أيام”.

وأشارت: “أخضع لحصص علاج طبيعي مع المعالج أنس جراجرة، وبعد شهر ونصف سيكون بإمكاني العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقي”. (فاست بريك)