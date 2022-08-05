ليليان شعيتو تحتضن ابنها لأول مرة بعد عامين من انفجار مرفأ بيروت

تمكنت ليليان شعيتو أمس الخميس، من رؤية ابنها لأول مرة منذ دخولها في غيبوبة متأثرة بإصابتها في انفجار مرفأ بيروت.

حيث خسرت شعيتو ابنها بسبب نزاع مع والده على الحضانة. وفقا لـ “العربية نت”.

وتصدرت قصة ليليان شعيتو مواقع التواصل الاجتماعي عشية ذكرى انفجار مرفأ بيروت، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر معاناتها لعدم رؤيتها ابنها منذ وقوع الحادثة.

ليليان شعيتو، البالغة من العمر 28 عاماً، أمضت السنتين الماضيتين كلهما تقريباً في معاناة صامتة بعد انفجار مرفأ بيروت في عام 2020.

وصادف وجود ليليان، في الرابع من أغسطس 2020 في دائرة الخطر، عندما خرجت لشراء هدية لزوجها.

يومها انفجر مرفأ بيروت، وانهارت أحياء من العاصمة اللبنانية.

وهي تخضع للعلاج في المركز الطبي التابع للجامعة الأمريكية في بيروت، حيث تعيش منذ الانفجار.

وكانت ليليان قد أصيبت بأضرار بالغة في فصوص دماغها الأمامية تركتها في غيبوبة استمرت لأشهر، وتطلبت خضوعها لثلاث عمليات جراحية.

وفي يوليو، نطقت بأول كلمة لها منذ ما يقرب من عامين: “ماما”، ما اعتبرته أسرتها صرخة نداء لطفلها الصغير علي، الذي لم تره منذ الانفجار بسبب نزاع على الحضانة مع زوجها. وفقا لـ “العربية نت”.

اقرأ أيضاً: